Żeby nie wpaść w problemy finansowe, ważna jest kontrola comiesięcznych wydatków, a więc tego, jaki przychód wpływa na konto i czy wydatki go nie przekraczają. Zobacz, jak zaplanować swoje wydatki, aby powiększać finanse i nie wpaść w kłopoty.

/ Materiały prasowe

Na co zwrócić uwagę w przypadku finansów?

Przede wszystkim stwórz rozpiskę budżetu, a więc tego, ile pieniędzy co miesiąc wpływa na Twoje konto i jakie są stałe wydatki, takie jak np. opłata za mieszkanie, media, spłata kredytu, ubezpieczenie. Wówczas będziesz wiedział, jaką ilością wolnych środków dysponujesz i ile z nich możesz przeznaczyć na oszczędności.

Co więcej, w przypadku opłat, bardzo istotne jest ich przelewanie przed ściśle wyznaczonym terminem. To ważne, bo ponieważ każde opóźnienie może prowadzić do karnych odsetek, a te z kolei mogą doprowadzić do dużego zadłużenia. Dlatego sprawdź w rozpisce sesji wychodzących i przychodzących, kiedy przelew z banku do banku powinien dotrzeć, tak aby mieć pewność, że zmieścisz się w wyznaczonym terminie.

Zazwyczaj przelewy w obrębie tego samego banku dochodzą w tym samym dniu. Jeśli mają one miejsce pomiędzy dwoma różnymi bankami, może się okazać, że przelew puszczony po południu czy wieczorem, dotrze dopiero kolejnego dnia rano. Dlatego też, jeśli nie masz pewności, w jakim banku ma swoje konto odbiorca przelewu, a ważne jest jego terminowe dostarczenie, warto to sprawdzić. Możesz wówczas skorzystać ze specjalnej strony, która pokaże, jaki to bank po numerze konta.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy planowaniu finansów?

Drugim rozwiązaniem, które warto stosować podczas planowania budżetu, jest przyjęcie z góry, że co miesiąc określony procent z wypłaty będziesz wpłacał na oszczędności. Warto to robić od razu po otrzymaniu wypłaty, żebyś miał pewność, że nie wydasz tych pieniędzy na nic innego. Nawet odkładanie każdego miesiąca niewielkiej sumy, w dłuższej perspektywie pozwoli na odłożenie sporej kwoty.

Poza pieniędzmi, które od razu będziesz przelewał na oszczędności, warto podjąć wyzwanie, aby wydawać mniej, niż się zarabia. Dlatego, zanim kupisz kolejną parę spodni, butów czy pójdziesz na kolejny w danym miesiącu seans filmowy, zastanów się, czy nie lepiej odłożyć te pieniądze i przeznaczyć je na budowanie poduszki finansowej. Przyda się ona w przypadku niespodziewanych wydatków, takich jak awaria sprzętu czy utrata zatrudnienia.

Czwartym krokiem do odpowiedzialnego planowania comiesięcznych wydatków, będzie planowanie większych wydatków. Jeśli wiesz, że w ciągu roku czeka Cię remont, chcesz wyjechać na wakacje albo planujesz kupić coś większego, warto to zaplanować. Chodzi o to, aby co miesiąc odłożyć na to niewielką kwotę, dzięki czemu nie będzie trzeba wydawać większej sumy na raz.

Możesz na takie wydatki znaleźć też dodatkową pracę albo wykorzystać promocje w bankach, które za spełnienie określonych warunków, wypłacają konkretne sumy, przelewane na konto bankowe. Takich promocji znajdziesz sporo, więc z łatwością dobierzesz je do swoich potrzeb, a całość tak zdobytych pieniędzy, możesz przeznaczyć, jako dodatek do oszczędności.

Sprawdź rachunki i comiesięczne opłaty

Nie ulega wątpliwości, że co miesiąc masz zobowiązania finansowe, których nie da się uniknąć, takie jak opłaty za mieszkanie, kredyt, czy abonament za telefon. Jednak warto co jakiś czas przejrzeć rachunki i zastanowić się, czy nie ma tam opłat, z których mógłbyś zrezygnować.

Może nie korzystasz już z jakiejś aplikacji, która jest płatna, a nadal co miesiąc obciąża ona Twój rachunek? Może warto sprawdzić, czy inny operator nie oferuje korzystniejszego abonamentu za telefon albo telewizję? Zastanów się również, czy zamiast jeździć do pracy samochodem, lepszą alternatywą nie będzie rower albo komunikacja miejska, a jeśli stołujesz się w restauracjach, może warto przejść na domowe posiłki?

Może się wydawać, że każda z wcześniej wymienionych pozycji, to jedynie wydatek kilkunastu lub kilkudziesięciu złotych, które nie mają dużego wpływu na Twój miesięczny budżet. Jednak jeśli je wszystkie zsumujesz, może się okazać, że uzbiera się z nich całkiem spora kwota, którą będziesz mógł przelać na konto oszczędnościowe lub inny cel, na który odkładasz.