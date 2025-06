Recykling aluminium może być zarówno trudny, jak i niebezpieczny. Islandzka firma chce teraz uprościć ten proces dzięki nowej technologii.

Recykling aluminium może być zarówno trudny, jak i niebezpieczny / Shutterstock

Aluminium jest jednym z najczęściej używanych materiałów na świecie. Wykorzystuje się je wszędzie: od skrzydeł samolotów po konstrukcje budowlane; każdy z nas wykorzystuje ją w kuchni.

Istnieje jednak poważny problem: produkcja aluminium wymaga dużo energii i odpowiada za około 2 proc. światowej emisji dwutlenku węgla.

Teraz islandzka technologia może uczynić produkcję aluminium bardziej ekologiczną - i pomóc producentom w innych krajach, pisze Fortune.

Islandzka firma technologiczna DTE opracowała rozwiązanie, które pozwala zwiększyć udział aluminium pochodzącego z recyklingu bez utraty jakości.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych czujników w procesie topienia, firmy takie jak Novelis, jeden z największych producentów aluminium w USA, mogą analizować skład metalu w czasie rzeczywistym.

Oznacza to, że różne rodzaje złomu można mieszać bardziej efektywnie, co wcześniej było technicznie trudne i często prowadziło do problemów z jakością.

Jest to szczególnie ważne teraz, gdy cła mają powstrzymać handel aluminium na całym świecie. Donald Trump wprowadził 50-procentowe cła na stal i aluminium importowane do USA.