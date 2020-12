Idea Bank miliardera Leszka Czarneckiego idzie do zamknięcia! Decyzję w tej sprawie podjął Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Powodem jest zła sytuacja kapitałowa Idea Banku. 3 stycznia bank zostanie przymusowo przejęty przez państwowy Pekao S.A.

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku / Szymon Łaszewski / PAP

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że ze względu na "bardzo złą sytuację kapitałową" Idea Banku S.A. wszczął jego przymusową restrukturyzację. Bank zostanie 3 stycznia 2021 r. przejęty przez Bank Pekao S.A., jeden z największych banków w Polsce.

"BFG wszczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania. Po pierwsze, Idea Bank S.A. był zagrożony upadłością. Po drugie, brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku S.A. pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Po trzecie wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku S.A. było konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych" - czytamy w oficjalnym komunikacie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Leszek Czarnecki: Nie rozumiem tego. Bank zaczął wychodzić na prostą

Głównym akcjonariuszem Idea Banku jest Leszek Czarnecki. Ma on - jak wylicza bankier.pl - blisko 75 proc. akcji spółki.

"Jestem głęboko poruszony i wstrząśnięty, proszę dać mi czas na skomentowanie tej sytuacji" - powiedział Czarnecki "Gazecie Wyborczej". "Nie rozumiem tego. Bank zaczął wychodzić na prostą, ostatnio doinwestowaliśmy go kwotą 160 mln zł. W lutym była szansa na to, by wyjść na zero" - dodał bankier.

Idea Bank przejęty przez Pekao S.A. Co to oznacza dla klientów Idea Banku?

Zapowiedziane zmiany oznaczają, że z dniem 3 stycznia 2021 roku klienci Idea Banku staną się automatycznie klientami Pekao S.A.



Władze banku zapewniają, że pieniądze klientów są bezpieczne. Nikt na tym nie straci.

Wszystkie depozyty zostaną w całości przeniesione do Pekao S.A., podobnie jak kredyty. Nie zostanie również zawieszona obsługa klientów.

W związku z przymusową restrukturyzacją klienci nie muszą podejmować żadnych działań w celu przeniesienia rachunków bankowych. Wszystko stanie się automatycznie.

Nie zmienią się numery kont. Dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej nadal będzie aktywny.

WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW