Rada nadzorcza Orlenu odwołała Magdalenę Bartoś ze stanowiska wiceprezesa zarządu ds. finansowych i Artura Osuchowskiego ze stanowiska członka zarządu spółki - poinformował Orlen w środowym raporcie giełdowym. Osuchowski został powołany do zarządu Orlenu w czerwcu ubiegłego roku, a Bartoś w kwietniu ubiegłego roku.

Rada nadzorcza Orlenu odwołała z zarządu Magdalenę Bartoś i Artura Osuchowskiego. Na zdjęciu: prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. / Marcin Kmieciński / PAP

"Rada Nadzorcza Spółki postanowiła odwołać Panią Magdalenę Bartoś ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki oraz Pana Artura Osuchowskiego ze stanowiska Członka Zarządu Spółki z końcem dnia 27 sierpnia 2025 roku" - podano w środowym raporcie.

Spółka nie poinformowała oficjalnie, jakie są przyczyny decyzji rady nadzorczej.

Business Insider, który jako pierwszy informował o dymisjach, sugeruje, że za odwołaniem stoi sam prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. Miał on Arturowi Osuchowskiemu odebrać obszar jego zarządczej odpowiedzialności.

Business Insider zauważa, że odwołanie Osuchowskiego miało nastąpić wcześniej, ale niedawna rekonstrukcja rządu wstrzymała tę decyzję, ponieważ na stanowisku ministra aktywów państwowych Jakuba Jaworowskiego zastąpił Wojciech Balczun.