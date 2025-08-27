Norwegia ściga rosyjską łódź podwodną - pisze norweski dziennik "Dagbladet". Polowanie trwa już od niedzieli. Według brytyjskiego dziennika "The Sun" rosyjska łódź podwodna miała zagrozić amerykańskiemu lotniskowcowi.

Na zdjęciu ilustracyjnym amerykański USS „Gerald R. Ford” oraz norweska fregata KNM „Thor Heyerdahl” / Foto: Edward Coates, Sjøforsvaret /

Przez kilka dni norweskie, brytyjskie i amerykańskie samoloty patrolowe typu P-8 Poseidon były wysyłane nad obszary morskie u wybrzeży Lofotów - donosi "Dagbladet". Tam operuje największy na świecie lotniskowiec, amerykański USS "Gerald R. Ford" wraz z kilkoma innymi okrętami.

Od niedzieli, według gazety, wykonano 27 misji na Morzu Norweskim. "The Sun" pisze, że norweskie siły powietrzne wysłały trzy samoloty z bazy lotniczej Evenes.

Ich celem ma być szeroko zakrojona operacja poszukiwania rosyjskiej łodzi podwodnej.

USS "Gerald R. Ford" na Morzu Norweskim - potencjalny cel rosyjskiej łodzi podwodnej

Wszystko zaczęło się w niedzielę, kiedy to w rejonie norweskich wysp Lofoty, w norweskich wodach terytorialnych, pojawił się amerykański lotniskowiec USS "Gerald R. Ford". Jednostka ta, będąca największym okrętem tego typu na świecie, operuje obecnie wraz z grupą eskortujących ją okrętów, w tym norweską fregatą KNM "Thor Heyerdahl" i okrętem logistycznym KNM "Maud".

To właśnie w tym rejonie odnotowano obecność rosyjskiej łodzi podwodnej, która miała - według doniesień brytyjskiej gazety The Sun - "zagrozić" amerykańskiemu okrętowi.

Międzynarodowa akcja poszukiwawcza - samoloty patrolowe ruszają do akcji

W odpowiedzi na potencjalne zagrożenie, norweskie, brytyjskie i amerykańskie siły powietrzne rozpoczęły masowe patrolowanie wyznaczonego obszaru. Przez kilka dni nad wodami Morza Norweskiego kursowały samoloty patrolowe typu P-8 Poseidon, wysłane zarówno z bazy Evenes w Norwegii, jak i z brytyjskiej bazy Lossiemouth w Szkocji oraz z Sycylii.

Działania te miały na celu zlokalizowanie rosyjskiej łodzi podwodnej i zapobieżenie ewentualnemu zagrożeniu dla okrętu USS "Gerald R. Ford". Według doniesień, od niedzieli przeprowadzono aż 27 misji patrolowych, a brytyjski Poseidon przez wiele godzin krążył nad Morzem Norweskim, blisko sto kilometrów na zachód od wybrzeża Lofotów. Misja rozpoczęła się w niedzielę po południu i trwała niemal 48 godzin.

Norweskie siły zbrojne podkreślają, że obecność rosyjskich jednostek w Arktyce nie jest zaskakująca.

Wiemy, że rutynowo używają zarówno samolotów, jednostek nawodnych, jak i łodzi podwodnych do śledzenia - mówi podpułkownik Brynjar Stordal z Operacyjnego Dowództwa Sił Zbrojnych, w rozmowie z lokalną gazetą "Fremover" z Narviku.

"Bardzo nietypowa eskalacja" - eksperci o działaniach Rosjan

Zaangażowanie tak wielu samolotów patrolowych oraz mobilizacja sił morskich sprawiły, że eksperci określają całą operację jako "bardzo nietypową eskalację". Jeden z przedstawicieli obrony, cytowany przez skandynawskie media, stwierdził, że skala i intensywność działań poszukiwawczych są bezprecedensowe w ostatnich latach.

Marynarka wojenna USA, korzystając z bazy na Islandii, została dodatkowo wzmocniona przez co najmniej dwa amerykańskie Poseidony z Sycylii.

Oficjalne komunikaty nie potwierdzają odnalezienia rosyjskiej łodzi podwodnej, a operacje patrolowe trwają.