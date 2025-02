Decydując się na zakup nowego auta, można nie tylko skonfigurować pojazd według własnych potrzeb, ale również wybrać jeden z samochodów dostępnych od ręki. Dlaczego warto zdecydować się na to drugie rozwiązanie? Czy można negocjować cenę auta dostępnego od ręki? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

/ Materiały prasowe

Dlaczego warto kupić nowy samochód dostępny od ręki?

Jak wspomniano we wstępie, przy zakupie nowego samochodu można zdecydować się zarówno na konfigurację pojazdu według własnych potrzeb, jak i wybór auta dostępnego od ręki. Tych drugich jest naprawdę wiele, o czym można przekonać się pod hasłem: samochód dostępny od ręki - volkswagen.pl. Dlaczego warto zatem wybrać auto, które jest już gotowe? Przede wszystkim ze względu na to, że jest to najszybsze rozwiązanie pozwalające nabyć nowy samochód. Na skonfigurowanie własnego pojazdu od podstaw należy bowiem czekać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy, co może być problemem szczególnie wtedy, gdy nie można już korzystać z dotychczasowego auta. W przypadku zakupu samochodu dostępnego od ręki wystarczy natomiast umówić się z przedstawicielem salonu i dopełnić wszystkich wymaganych formalności. Wcześniej warto oczywiście wybrać odpowiedni model, ponieważ wśród samochodów dostępnych od ręki oferowanych jest naprawdę wiele aut, które mogą różnić się nie tylko jednostką napędową czy kolorem karoserii, ale również wyposażeniem.

Negocjowanie ceny zakupu samochodu dostępnego od ręki - czy jest możliwe?

Zaletą zakupu nowego samochodu dostępnego od ręki jest szybkość transakcji, ponieważ tego typu auta znajdują się w salonie i są gotowe do bezpośredniej sprzedaży. W związku z tym można nie tylko wybrać odpowiedni model, ale również już na etapie wstępnych poszukiwań poznać jego cenę. Co więcej, możliwa jest także jej negocjacja, dzięki której można nabyć nowy samochód po niższej cenie. W jaki sposób negocjować cenę samochodu dostępnego od ręki? Strategia może w tym przypadku polegać zarówno na dążeniu do zbicia ceny zakupu, jak i uzyskania dodatkowego wyposażenia w gotowym aucie, czyli np. większych felg czy dodatkowego bagażnika rowerowego. W rzeczywistości bowiem należałoby za nie dodatkowo zapłacić, w związku z czym uzyskanie ich gratis jest jak najbardziej opłacalne.

Czy można skonfigurować gotowy samochód?

W kontekście zakupu auta dostępnego od ręki wiele osób zastanawia się nad tym, czy można je skonfigurować według własnych potrzeb. W związku z tym należy wiedzieć, że i tak i nie. Wynika to z faktu, że o ile wybierając konkretne auto, nie można zdecydować o zmianie jego koloru czy wersji silnikowej, to możliwe jest uzyskanie dodatkowego wyposażenia, którego przykładem mogą być unikatowe felgi z kompletem opon czy hak holowniczy umożliwiający ciągnięcie przyczep. Poza tym przy zakupie nabyć można również maty do bagażnika, boxy dachowe, belki bagażników dachowych, które wpływają również na wygląd auta.



Podsumowując, należy stwierdzić, że negocjacja ceny auta dostępnego od ręki jest jak najbardziej możliwa. Jest to zatem dodatkowy argument przemawiający za wyborem takiego rozwiązania.