Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył we wrześniu wypłatę czternastych emerytur. To kolejne roczne świadczenie pieniężne, które na stałe wpisało się w harmonogram wypłat dla polskich seniorów. W tym roku przelewy i przekazy pocztowe otrzymało niemal 6,5 miliona osób, a do emerytów i rencistów trafiło w sumie ponad 7,6 miliarda złotych netto.

Emeryci otrzymali już "czternastki" (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Kto otrzymał czternastą emeryturę?

Czternasta emerytura, zwana potocznie "czternastką", jest przyznawana automatycznie. Aby ją otrzymać, odbiorcy nie muszą składać dodatkowych wniosków ani wypełniać formularzy, bo ZUS przyzna, wyliczy i wypłaci czternastą emeryturę z urzędu - przypomina Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Wysokość tegorocznej czternastki wyniosła 1878,91 zł brutto, czyli o około 98 zł więcej niż w roku ubiegłym. To kwota równa minimalnej emeryturze obowiązującej od marca 2025 r. do końca lutego 2026 r. Pełną kwotę otrzymały osoby, których świadczenie długoterminowe nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.

Zasada "złotówka za złotówkę"

W przypadku emerytów i rencistów, których miesięczne świadczenie przekracza 2900 zł brutto, ZUS zastosował mechanizm proporcjonalnego obniżania czternastej emerytury według zasady "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że każda złotówka powyżej progu 2900 zł pomniejszała wysokość czternastki o złotówkę.

Nie wszyscy jednak mogli liczyć na dodatkowe pieniądze. Wypłata nie była realizowana w przypadku osób, którym czternasta emerytura przysługiwałaby w kwocie niższej niż 50 zł brutto. Dotyczyło to klientów, którym ZUS obliczył emeryturę lub rentę na poziomie powyżej 4728,91 zł brutto miesięcznie.

Kiedy kolejne wypłaty?

Choć większość uprawnionych już otrzymała swoje świadczenia, ZUS nie zakończył jeszcze wszystkich wypłat. Pod koniec września czternastka trafi także do osób pobierających świadczenie przedemerytalne oraz zasiłek przedemerytalny. To ostatnia grupa, która w tym roku otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe.

Czternasta emerytura, podobnie jak trzynastka wypłacana w kwietniu, stała się już stałym elementem wsparcia dla polskich seniorów. Warto przypomnieć, że świadczenie to nie podlega egzekucji komorniczej i nie jest wliczane do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną.