Minister energii określił maksymalne ceny paliw na środę 29 kwietnia. Po raz kolejny wszystkie stawki wzrosły.

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, w środę 29 kwietnia litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 7,22 zł.

Oznacza to kolejny dzień wzrostu ceny każdego z paliw. We wtorek za benzynę 95 płacimy 6,21 zł. Benzyna 98 kosztuje maksymalnie 6,72 zł, a olej napędowy - 7,12 zł.

Od soboty do poniedziałku za benzynę 95 płaciliśmy 6,17 zł, za benzynę 98 - 6,71 zł, a za olej napędowy - 7,01 zł.

W piątek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 - 6,62 zł, a oleju napędowego - 6,79 zł.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Maksymalne ceny paliw. Codzienne obwieszczenie

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.