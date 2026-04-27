Przed nami długi weekend majowy. Piątek 1 maja to dzień wolny od pracy. Kiedy zostaną rozliczone przelewy bankowe? Jak będzie działał system płatności?

Jak działają przelewy bankowe w dni wolne od pracy? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przelewy międzybankowe zlecone po godz. 16:00 w czwartek, 30 kwietnia zostaną rozliczone dopiero w poniedziałek, 4 maja - informuje Krajowa Izba Rozliczeniowa.

System płatności natychmiastowych Express Elixir działa non stop, także w weekendy i święta.

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) w poniedziałkowym komunikacie przypomniała, że piątek, 1 maja to dzień wolny od pracy. "To oznacza, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu. Dlatego terminowe płatności warto zaplanować i zlecić wcześniej lub skorzystać z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir, który jest dostępny w trybie ciągłym, także w dni świąteczne" - podkreśliła KIR.

Wyjaśniła, że rozliczenia w systemie Elixir realizowane są standardowo w czasie jednej z trzech sesji odbywających się w dni robocze, w godzinach: 9.30, 13.30 i 16.00. Odstępstwem od tego standardu są dni ustawowo wolne od pracy.

"W najbliższy piątek, 1 maja, system Elixir będzie miał przerwę w funkcjonowaniu. Przelewy, które zlecimy po godzinie 16.00 w czwartek, 30 kwietnia, zostaną rozliczone w trakcie porannej sesji kolejnego dnia roboczego, czyli w poniedziałek, 4 maja" - wyjaśniła KIR.

Dodała, że jednocześnie klienci mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych - Express Elixir, który działa w trybie ciągły bez przerw, czyli również w weekendy i święta. "W przypadku Euro Elixir - systemu rozliczającego przelewy w unijnej walucie (krajowe i transgraniczne) - przerwa w działaniu obejmie piątek, 1 maja, ponieważ jest to dzień wolny także w krajach Unii Europejskiej" - podkreśliła KIR.

KIR została powołana w 1991 r. w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Pełni także funkcję technologicznego integratora rozwiązań wspierających budowę cyfrowej gospodarki.