Premier Donald Tusk ogłosił w środę, że rząd nie zamierza rezygnować z pakietu "Ceny Paliw Niżej", mimo ogłoszenia zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie.

Rząd nie rezygnuje z pakietu "Ceny Paliw Niżej" - zapowiedział premier Donald Tusk.

Szef rządu zaznaczył, że sytuacja na rynku paliw wciąż pozostaje niepewna.

Po ponad miesiącu od rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone i Izrael ataków na Iran w nocy z wtorku na środę prezydent USA Donald Trump oraz władze w Teheranie ogłosiły dwutygodniowe zawieszenie broni , które ma obowiązywać także Izrael.

Odnosząc się do zawartego rozejmu, premier Donald Tusk podkreślił przed posiedzeniem swojego gabinetu, że w kontekście cen paliw rząd zamierza "dmuchać na zimne".

Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy (pakietu CPN - red.), bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy - podkreślił szef rządu.

Ocenił też, że zawarcie rozejmu ma "bezpośrednie konsekwencje, jeśli chodzi o ceny paliw". Myślę, że od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia (na Bliskim Wschodzie - red.) na polskich stacjach paliw - dodał.

Maksymalne ceny paliw w Polsce

Maksymalne ceny paliw obowiązują od ponad tygodnia. Wtorek 31 marca był pierwszym dniem wprowadzenia maksymalnych cen.

Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona milionem złotych kary. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak podkreśla Ministerstwo Energii, punktem wyjścia do ustalenia maksymalnej ceny paliwa jest średnia arytmetyczna cen hurtowych z poprzedniego dnia roboczego, zbieranych od pięciu największych uczestników rynku paliwowego w Polsce.

Do średniej ceny hurtowej doliczane są elementy, które składają się na cenę paliwa: akcyza, opłata paliwowa i stała marża operacyjna: 0,30 zł/l. Na cenę netto nakładany jest VAT w wysokości 8 proc. Otrzymana wartość to maksymalna cena detaliczna, której żadna stacja paliw nie może przekroczyć.