Od poniedziałku gospodarstwa domowe korzystające z ciepła systemowego mogą ubiegać się o rządowe wsparcie w postaci bonu ciepłowniczego. Wnioski na pierwszą turę pomocy – za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku – można składać do 15 grudnia. To ważna informacja dla wielu rodzin, które obawiają się rosnących kosztów ogrzewania.

Dla kogo bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy to odpowiedź rządu na rosnące ceny energii cieplnej. O wsparcie mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które spełniają kryteria dochodowe oraz korzystają z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne. Program jest skierowany zarówno do jednoosobowych, jak i wieloosobowych gospodarstw domowych.

Aby otrzymać bon, miesięczny dochód nie może przekroczyć 3272,69 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 2454,52 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Dodatkowym warunkiem jest cena ciepła - musi ona wynosić ponad 170 zł za gigadżul (GJ).

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać na kilka sposobów: osobiście w urzędzie gminy, za pośrednictwem poczty, przez stronę www.gov.pl, platformę ePUAP lub aplikację mObywatel. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.

To nie jedyna szansa na wsparcie - drugi nabór wniosków, obejmujący cały 2026 rok, wystartuje 1 lipca 2026 roku i potrwa do końca sierpnia 2026 roku.

Ile wynosi bon ciepłowniczy?

Kwota wsparcia zależy od ceny ciepła systemowego. W przypadku pierwszego okresu (lipiec-grudzień 2025) bon wyniesie:

500 zł, jeśli cena ciepła przekracza 170 zł/GJ, ale nie jest wyższa niż 200 zł/GJ,

1000 zł, jeśli cena mieści się w przedziale 200-230 zł/GJ,

1750 zł, gdy cena przekroczy 230 zł/GJ.

W drugim okresie (styczeń-grudzień 2026) wartości wsparcia będą wyższe: