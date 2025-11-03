Zmieniają się nastroje w sprawie powrotu obowiązkowej służby wojskowej w Polsce - wynika z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej". Jeszcze pół roku temu większość ankietowanych popierała ten pomysł, dziś liczba zwolenników wyraźnie spada.

Kwalifikacja wojskowa, zdj. archiwalne / Lech Muszyński / PAP

Według badania, które przeprowadzono pod koniec października 2025 roku, tylko 39,2 procent respondentów akceptuje przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, powołując się na obecną sytuację międzynarodową. Przeciwnych temu rozwiązaniu jest już 45,5 procent badanych, a co szósta osoba nie ma w tej sprawie zdania.

Kto jest "za", a kto "przeciw"?

Zwolennikami powrotu do obowiązkowej służby wojskowej są głównie osoby starsze, popierające obecny rząd, zwłaszcza po siedemdziesiątce (59 procent wskazań), a także mieszkańcy małych wsi (42 procent). Co ciekawe, poziom wykształcenia nie ma tu większego znaczenia - podobny odsetek poparcia obserwujemy wśród osób z wykształceniem podstawowym, średnim i wyższym (po 39 procent). Jak wynika z badania, osoby opowiadające się za powrotem poboru deklarują poglądy lewicowe.

Z kolei przeciwnikami obowiązkowej służby wojskowej są przede wszystkim osoby niegłosujące (50 procent), kobiety (49 procent), mieszkańcy dużych miast (54 procent) oraz osoby z wyższym wykształceniem (52 procent). Najwyższy sprzeciw odnotowano wśród trzydziestolatków (59 procent) i przedstawicieli pokolenia Z (58 procent) - a więc tych, którzy w przypadku powrotu poboru mogliby zostać powołani do wojska. Przeciwnicy tego rozwiązania określają swoje poglądy jako centrowe.

Sondaż przeprowadzono w dniach 24-25 października 2025 roku na ogólnopolskiej próbie 1067 osób.