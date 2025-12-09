​Gdyby ankietowani Polacy dostali na święta 5 tys. zł, najchętniej wydaliby je na wyjazd świąteczny - wynika z badania "Finanse a Święta". Badani przeznaczyliby pieniądze też na wydatki związane z remontem mieszkania, a także swoim zdrowiem.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że w tym roku po raz pierwszy Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy.



Według 39 proc. pytanych wolna wigilia nie wpłynie na ich plany świąteczne. Co piąty sądzi, że dzięki temu będzie miało mniej pośpiechu i stresu związanego z przygotowaniami (20 proc. odpowiedzi), a kolejne 20 proc. spodziewa się, że spędzi więcej czasu z rodziną. 16 proc. wskazało na więcej czasu na przygotowanie świątecznych potraw.



Ankietowani zostali zapytani, na co przeznaczyliby 5 tys. zł, gdyby otrzymali taką kwotę jako prezent. Najwięcej osób (20 proc.) odpowiedziało, że wydałoby je na wyjazd wakacyjny w okresie świątecznym. Badani przeznaczyliby pieniądze też na wydatki związane z remontem mieszkania (12 proc.); a także na zadbanie o swoje zdrowie oraz zakupy sprzętu elektronicznego i AGD (po 8 proc.). Co siódma osoba wykorzystałaby dodatkową gotówkę na nadpłatę kredytu (8 proc.) lub spłatę długów (7 proc.).

Wyjazd na wakacje wśród priorytetów Polaków

Wyjazd na wakacje jest dla respondentów jedną z najczęstszych motywacji do oszczędzania w nadchodzącym roku - wskazało na to 29 proc. osób. Wyżej w preferencjach badanych jest tylko odkładanie na szeroko pojętą "czarną godzinę" (44 proc.). Ankietowani wskazywali też na remont domu, mieszkania (20 proc.) lub jego zakup (12 proc.) oraz oszczędzanie na emeryturę (16 proc.).



Badanie "Finanse a Święta" zostało zrealizowane przez firmę badawczą Maison&Partners, metodą CAWI w listopadzie 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1060 Polek i Polaków, na zlecenie ANG Odpowiedzialne Finanse.



ANG Odpowiedzialne Finanse to firma zajmująca się pośrednictwem finansowym.