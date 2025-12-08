​We wtorek Ukraina przedstawi Stanom Zjednoczonym zaktualizowany plan pokojowy, mający na celu zakończenie wojny z Rosją - poinformował w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że plan ten zawiera 20 punktów, jednak nie osiągnięto jeszcze kompromisu w kwestii terytoriów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski





Zełenski ogłasza ws. pokoju

NSA (doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego) będą pracować nad ostatnią wersją planu, którą przywiózł Umierow - NSA Europejczyków z Ukrainą. Myślę, że jutro plan będzie gotowy. Wieczorem, mniej więcej o tej porze. Jeszcze raz go przejrzymy i wyślemy do Stanów Zjednoczonych Ameryki - powiedział Zełenski w poniedziałek, odpowiadając na pytania dziennikarzy w komunikatorze WhatsApp.

Dodał, że "było 28 punktów, teraz jest 20".

Wyrównaliśmy ten kierunek i, szczerze mówiąc, punkty nieprzychylne Ukrainie zostały usunięte. Amerykanie są zasadniczo nastawieni na znalezienie kompromisu. Oczywiście są trudne kwestie dotyczące terytorium. W tej sprawie nie znaleziono jeszcze kompromisu - zauważył.

Zełenski o Trumpie: Jest zdecydowany zakończyć wojnę

Prezydent Ukrainy oświadczył, że prezydent USA Donald Trump jest zdecydowany zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską i wysoko ocenił wysiłki swojego zięcia Jareda Kushnera w amerykańskiej grupie negocjacyjnej.

Według Zełenskiego, Ukraina potrzebuje około 800 milionów dolarów, aby kupić amerykańską broń, którą planowała nabyć w tym roku z pomocą europejskich sojuszników. Powtórzył, że w przyszłym roku Kijów będzie potrzebował około 15 miliardów dolarów na program PURL, który obejmuje zakup amerykańskiej broni za europejskie pieniądze.

Zełenski jest zdania, że Chiny nie dążą do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Oczywiście Chiny to silny kraj, silna gospodarka, a co najważniejsze w naszym przypadku - wpływ, jaki Chiny mają na Rosję, a osobiście na Putina. Jednak przy całym szacunku dla narodu chińskiego, historii i kultury, muszę szczerze powiedzieć, że nie widzę, aby zakończenie tej wojny było korzystne dla Chin - wyjaśnił.

"Chinom nie opłaca się przegrana Rosji"

Zdaniem przywódcy Ukrainy, Chinom nie opłaca się dziś słaba ani przegrana Rosja, ponieważ - jak zauważył - w nowej amerykańskiej doktrynie bezpieczeństwa widać wyraźne przeciwstawienie dwóch wielkich państw i gospodarek. Prezydent zapowiedział, że we wtorek uda się do Włoch na spotkanie z premierką Giorgią Meloni. Anonsował również w tym tygodniu duże spotkanie koalicji chętnych.

Szczyt w Londynie

Zełenski przeprowadził w poniedziałek w Londynie rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Następnie, w godzinach wieczornych, ukraiński przywódca udał się z wizytą do Brukseli, by spotkać się tam z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Tematem wszystkich tych rozmów Zełenskiego są wysiłki podejmowane przez USA na rzecz porozumienia pokojowego w wojnie Rosji z Ukrainą.