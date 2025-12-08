Prezydent Ukrainy poinformował oficjalnie w poniedziałek, że zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie. "Proszę wybrać dowolną datę" - powiedział. Wołodymyr Zełenski wyraził też gotowość do odwiedzenia Polski, jeśli otrzyma zaproszenie. Podkreślił, że jest to dla niego ważne i wyraził wdzięczność wobec Polski za pomoc i wsparcie.
Jeśli chodzi o prezydenta Polski, z przyjemnością bym się z nim spotkał. Zaprosiłem go i powiedziałem: proszę wybrać dowolną datę. Jakąkolwiek datę wybierzecie, ja z przyjemnością się spotkam. (…) Potrzebuję daty i wtedy, jeśli prezydent (Nawrocki) - oficjalnie lub nieoficjalnie, jak zechce - zaprosi i zaproponuje termin, oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne - oznajmił Wołodymyr Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy w poniedziałek po spotkaniu w Londynie.
Ukraina "szanuje Polskę i jest wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych ludzi, pomaga i wspiera" - zaznaczył prezydent Ukrainy.
Pod koniec października Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, powiedział, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien udać się do Warszawy, jeśli chce spotkać się z Karolem Nawrockim.
Prezydent Karol Nawrocki w środę na swoim profilu na platformie X, a także na Facebooku zamieścił wpis oraz nagranie.
Domagam się symetrii w relacjach z Ukrainą i oczekuję, że prezydent Wołodymyr Zełenski wyrazi wdzięczność wobec polskich żołnierzy i narodu polskiego za wsparcie, jakie otrzymuje od naszego narodu - powiedział.
Prezydent Ukrainy walczącej z Rosją wielokrotnie dziękował Polsce za wsparcie. "Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie podczas jej prezydencji w Radzie UE. Razem bronimy niepodległości Ukrainy, Polski i całego regionu zagrożonego przez Rosję" - napisał w lipcu tego roku Zełenski. Jeszcze raz dziękuję panu osobiście za wszystko, czego dokonaliśmy wspólnie. Dziękuję za pomoc, dziękuję za wspólne, ważne decyzje podjęte w odpowiednim czasie, dziękuję za tę wizytę - mówił Wołodymyr Zełenski, zwracając się do ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy w czerwcu. Pragnę podziękować polskiemu prezydentowi, rządowi i wszystkim Polakom za tę drogę, którą przeszliśmy razem. Bardzo cenimy wasze wsparcie - tak z kolei mówił prezydent Ukrainy w kwietniu 2023 roku. Wcześniej, w kwietniu 2022 roku, zwrócił się bezpośrednio do ówczesnej pary prezydenckiej - Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy, dziękując za "niezwykłe zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy". W sierpniu tego roku Zełenski podziękował natomiast obecnemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za gratulacje z okazji 34. rocznicy Dnia Niepodległości Ukrainy.