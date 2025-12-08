Prezydent Ukrainy poinformował oficjalnie w poniedziałek, że zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie. "Proszę wybrać dowolną datę" - powiedział. Wołodymyr Zełenski wyraził też gotowość do odwiedzenia Polski, jeśli otrzyma zaproszenie. Podkreślił, że jest to dla niego ważne i wyraził wdzięczność wobec Polski za pomoc i wsparcie.

/ IMAGO/Andreas Stroh/Imago Stock and People/East News/Pawel Wodzynski/East News / East News

Zełenski: Zaprosiłem Nawrockiego do Ukrainy

Jeśli chodzi o prezydenta Polski, z przyjemnością bym się z nim spotkał. Zaprosiłem go i powiedziałem: proszę wybrać dowolną datę. Jakąkolwiek datę wybierzecie, ja z przyjemnością się spotkam. (…) Potrzebuję daty i wtedy, jeśli prezydent (Nawrocki) - oficjalnie lub nieoficjalnie, jak zechce - zaprosi i zaproponuje termin, oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne - oznajmił Wołodymyr Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy w poniedziałek po spotkaniu w Londynie .

Ukraina "szanuje Polskę i jest wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych ludzi, pomaga i wspiera" - zaznaczył prezydent Ukrainy.

Pod koniec października Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, powiedział, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien udać się do Warszawy, jeśli chce spotkać się z Karolem Nawrockim.

Nawrocki: Domagam się symetrii

Prezydent Karol Nawrocki w środę na swoim profilu na platformie X, a także na Facebooku zamieścił wpis oraz nagranie.

Domagam się symetrii w relacjach z Ukrainą i oczekuję, że prezydent Wołodymyr Zełenski wyrazi wdzięczność wobec polskich żołnierzy i narodu polskiego za wsparcie, jakie otrzymuje od naszego narodu - powiedział.