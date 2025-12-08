Narodowy Bank Polski apeluje do wszystkich Polaków, którzy posiadają uszkodzone banknoty, o wymianę ich do końca grudnia. W przeciwnym razie, chcąc zapłacić w sklepie takim banknotem, możemy spotkać się z niemiłą niespodzianką.

Ostrzeżenie NBP dotyczy nie tylko banknotów, które są wyraźnie zniszczone, lecz również tych, które są nieczytelne. Co więcej, sklepy oraz punkty usługowe mogą nie chcieć przyjąć także zniszczonych monet.

Posiadacze takich banknotów i monet, chcący zapłacić takimi pieniędzmi w sklepie, mogą przy kasie spotkać się z odmową. Można jednak tego uniknąć. Wystarczy wymienić zniszczone pieniądze. Można to zrobić w wybranych oddziałach Narodowego Banku Polskiego oraz oddziałach banków komercyjnych, które współpracują z NBP.

W tym celu należy złożyć wniosek o wymianę uszkodzonej waluty. NBP wymieni taki banknot, o ile spełnia on określone przez Narodowy Bank Polski zasady. Pieniądz musi zachować większość oryginalnego banknotu. Egzemplarz powinien być kompletny.

Co w przypadku, gdy banknot, który chcemy wymienić, jest na tyle uszkodzony, że identyfikacja jego wartości jest utrudnione? Wówczas NBP może przeprowadzić dodatkowe badania.

Zwykle Narodowy Bank Polski zgadza się wymienić uszkodzone banknoty, ale niekiedy możemy trafić na odmowę. Dotyczy to sytuacji, gdy w jednym kawałku zachowało się mniej niż 45 proc. powierzchni banknotu. W przypadku próby wymiany monety możemy natrafić na odmowę ze strony banku, gdy monet posiada jedynie sam pierścień lub też sam rdzeń.

Warto pamiętać, że jeżeli przez 6 miesięcy nie zgłosimy się do NBP po przesłane fragmenty pieniędzy, bank je zutylizuje.