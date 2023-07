Złote Pinezki, nagrody dla najlepiej ocenianych miejsc w Polsce, zostały w tym roku przyznane 16 zamkom i pałacom po jednym w każdym województwie. Zostały wygrane na podstawie opinii, jakie umieszczają użytkownicy Map Google.

Województwo dolnośląskie: Zamek Książ

Wałbrzyski zabytek to trzeci co do wielkości zamek w Polsce. Budowla ma pięć pięter i ponad 400 pomieszczeń, a także wiele tarasów i piękne ogrody. Zamek zbudowano za panowania Bolka I Surowego, a jego historia jest bardzo burzliwa - przez lata przechodził z rąk do rąk, należał do różnych państw i był niszczony podczas licznych wojen. Dziś to "perła Śląska", która została uznana jednym z 7 cudów Polski z okazji 100-lecia Niepodległości.

Województwo kujawsko-pomorskie: Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim

Zamek w latach swojej świetności był uważany za jedną z najpiękniejszych krzyżackich budowli w Polsce. Na początku była to drewniana fortyfikacja, którą w latach 1270-1285 zastąpiono murowaną konstrukcją. Dziś turyści mogą zwiedzać ruiny, które wciąż robią ogromne wrażenie.

Województwo lubelskie: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Muzeum mieści się w późnobarokowym pałacu, który jest jedną z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Polsce. Zaprojektowany prawdopodobnie przez włoskiego architekta Józefa II Fontanę był siedzibą arystokratycznych rodów Bielińskich i Zamoyskich. W 1946 r. na terenie rezydencji powstało Państwowe Muzeum Narodowe w Kozłówce - pierwsze polskie muzeum na ziemiach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej.

Województwo lubuskie: Pałac w Zatoniu

Ruiny XVII-wiecznego pałacu są główną atrakcją Parku Książęcego Zatonie - 52-hektarowego zrewitalizowanego parku krajobrazowego, znajdującego się w Zielonej Górze. Oprócz niego, na terenie założenia pałacowo-parkowego znajduje się oranżeria z kawiarnią, Świątynia Różana na wzgórzu widokowym z grotą romantyczną oraz dwa stawy.

Województwo łódzkie: Zamek w Oporowie

Zamek, mała późnogotycka rycerska rezydencja obronna, został wzniesiony w I poł. XV w. Jest usytuowany na wyspie otoczonej fosą, jest najlepiej zachowanym tego typu zabytkiem w Polsce. Zabudowa skupiona wokół czworobocznego dziedzińca składa się z domu mieszkalnego, wieży, baszty z kaplicą, połączonych murem obronnym. Remonty wykonane w XVII, XVIII i XIX wieku spowodowały tylko niewielkie przeróbki.

Województwo małopolskie: Zamek Królewski na Wawelu

Przez wieki stanowił siedzibę polskich królów i był symbolem państwowości. Można w nim podziwiać nie tylko bogate kolekcje obrazów, rzeźb, tkanin, wyrobów złotniczych, militariów, porcelany czy mebli, ale także wybrać się na krótką podróż w czasie i zobaczyć jak wyglądały królewskie komnaty w okresie renesansu i baroku. Spacerując bulwarami nad Wisłą u stóp Wzgórza Wawelskiego można spotkać ziejącego ogniem Smoka Wawelskiego, który według legendy zamieszkiwał Smoczą Jamę i przysparzał zmartwień mieszkańcom grodu Kraka.

Województwo mazowieckie: Zamek Królewski w Warszawie

To jedna z najważniejszych rezydencji królewskich w Europie i pomnik polskiej niepodległości. Jako historyczna siedziba królów, Sejmu, a także Prezydenta II Rzeczypospolitej stanowi swoisty pomost łączący polskie tradycje monarchiczne z republikańskimi. Zrównany z ziemią na mocy rozkazu Adolfa Hitlera w 1944 r., przez blisko trzy dekady Zamek nie istniał, by w latach 1971-1984 zostać wzniesionym ponownie na fali wielkiego społecznego zrywu.

Województwo opolskie: Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Dzieje zamku sięgają XIII wieku. W XVI stuleciu stara średniowieczna warownia została gruntownie przebudowana w duchu renesansu, stając się jednym z najokazalszych i wyjątkowych zespołów rezydencjonalnych w tej części Europy. Przez stulecia gmach był główną siedzibą najważniejszej linii śląskich Piastów. Na brzeskim zamku w 1675 roku zmarł ostatni pełnoprawny męski potomek księcia Mieszka I - Jerzy IV Wilhelm. W krypcie grobowej świątyni zamkowej pw. św. Jadwigi pochowanych jest co najmniej 43 przedstawicieli rodziny książęcej, co czyni ją największą nekropolią dynastii Piastów.

Województwo podkarpackie: Zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie

Zamek w Łańcucie to dawna rezydencja magnacka Lubomirskich i Potockich. Miejsce słynie z pięknych wnętrz oraz niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim, w którym wznoszą się liczne pawilony i zabudowania gospodarcze, niegdyś ściśle związane z codziennym życiem łańcuckiej rezydencji.

Województwo podlaskie: Pałac Branickich w Białymstoku

Pałac Branickich to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji epoki saskiej w Polsce. Na miejscu można podziwiać nie tylko jej eleganckie komnaty, ale także niezwykle zadbane ogrody pałacowe, które stanowią integralną część terenów zielonych Białegostoku.

Województwo pomorskie: Zamek w Malborku

Zamek w Malborku jest najwspanialszym zamkiem średniowiecznej Europy, wyróżnionym na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest największym gotyckim zespołem zamkowym na świecie, o powierzchni około 21 hektarów oraz arcydziełem architektury obronnej i rezydencjonalnej późnego średniowiecza. Budowę zamku rozpoczęli Krzyżacy w XIII wieku. Trzyczęściowa twierdza obronna w stylu gotyckim składa się z Zamku Niskiego, Zamku Średniego i Zamku Wysokiego.

Województwo śląskie: Zamek Ogrodzieniec

Został zbudowany za czasów króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To największy i najbardziej znany obiekt zamkowy na Śląsku, a także najpopularniejszy ze wszystkich zamków na Szlaku Orlich Gniazd.

Województwo świętokrzyskie: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Zamek został wzniesiony w typie palazzo in fortezza, czyli rezydencji łączącej wygodę mieszkańców z funkcją obronną. Zamek miał 365 okien, 52 komnaty, 12 sal i 4 baszty, co odpowiednio przekłada się na liczbę dni, tygodni, miesięcy i pór roku. Była to największa budowla pałacowa w Europie przed powstaniem Wersalu, a od 2018 r. ma status pomnika historii. Dziś można zwiedzać zapierające dech w piersiach ruiny zamku.

Województwo warmińsko-mazurskie: Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim

Nazywany jest "Malowanym zamkiem" i "Wawelem Północy". Wzniesiony w drugiej połowie XIV wieku, jeden z najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce, znakomicie zachowany, w ogromnej części autentyczny. Usytuowany w widłach dwóch rzek, czworoboczny, z potężną wieżą w narożu, dziedzińcem z arkadowymi krużgankami. Wnętrza przesklepione są gotyckimi sklepieniami, a ściany reprezentacyjnego piętra pokryte malowidłami. Jednym z cenniejszych pomieszczeń jest rokokowa kaplica zamkowa, z połowy XVIII wieku. Zamek był główną siedzibą biskupów warmińskich do 1795 roku. Wśród mieszkających tu wybitnych postaci był Ignacy Krasicki - książę poetów polskich, a także - pełniący funkcję lekarza biskupów - Mikołaj Kopernik.

Województwo wielkopolskie: Zamek w Gołuchowie

Ta wczesnorenesansowa budowla wzniesiona w 1560 r. przez Rafała Leszczyńskiego, wojewodę brzeskokujawskiego, w XIX wieku przebudowana została z woli Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, gromadzącej w zamku znakomite kolekcję sztuki. Dziś znajduje się tu oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, w którym obok zbiorów starożytności podziwiać można rzeźbę i malarstwo oraz kolekcję rzemiosła artystycznego wystawiane w świetnie zachowanych wnętrzach.

Województwo zachodniopomorskie: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Początki tego wyjątkowego zamku sięgają jeszcze XII wieku. Przez ponad 500 lat zamek był rezydencją książęcej dynastii Gryfitów. Renesansowy kształt zyskał podczas przebudowy w drugiej połowie XVI w. I właśnie w takim kształcie został odbudowany ze zniszczeń po zakończeniu II wojny światowej.