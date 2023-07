Muzeum-Zamek w Łańcucie znalazło się wśród 16 zamków i pałaców wyróżnionych w kolejnej edycji Złotych Pinezek. Statuetka trafia do miejsc najbardziej docenianych przez użytkowników i użytkowniczki Map Google – po jednym z każdego województwa.

Złota Pinezka od Google'a trafiła do łańcuckiego zamku / Materiały prasowe

Tegoroczne Złote Pinezki trafiają do wyjątkowych miejsc, które opowiadają polską historię, prezentują bogactwo stylów architektonicznych i przypominają o wielu ważnych postaciach. Zamki i pałace, bo o nich mowa, są często odwiedzane i wysoko oceniane przez użytkowników i użytkowniczki Map Google - to ich pozostawione opinie wpływają na to, które miejsca nagradzamy. Serdecznie gratulujemy wszystkim pracownikom i pracowniczkom, opiekującym się Muzeum - Zamek w Łańcucie. Cieszymy się, że ich codzienna praca została doceniona, a o tym przepięknym miejscu, opowiadającym jeden z rozdziałów polskiej historii, dowie się jeszcze więcej osób. Mamy nadzieję, że lista laureatów Złotych Pinezek 2023 stanie się dla wielu turystów szlakiem wakacyjnych podróży, nie tylko w lecie - komentuje Elżbieta Różalska z Google Polska.

Jest nam niezmiernie miło, że Muzeum-Zamek w Łańcucie znalazło się w znakomitym gronie laureatów Złotych Pinezek. To szczególne wyróżnienie, którego genezą jest wizyta turysty w naszym zespole zamkowo-parkowym. Pozostawione po pobycie słowa uznania dla grona pracowniczek i pracowników, wyrażone poprzez opinie Map Google, są szczególnie budujące i stanowią motywację, aby Muzeum przez cały czas było atrakcyjnym i przyjaznym miejscem, wartym zobaczenia. Mamy nadzieję, że przyznana nagroda również pomoże zwiedzającym w podjęciu decyzji o tym, czy warto do nas przyjechać - podkreśla Krzysztof Żaba, p.o. Dyrektora Muzeum-Zamku w Łańcucie.

Krzysztof Żaba, p.o. Dyrektora Muzeum-Zamku w Łańcucie. / Materiały prasowe

Internauci korzystający z Map Google'a opublikowali ponad 1100 opinii po odwiedzeniu łańcuckiego zamku. Muzeum uzyskało ocenę 4,7.

Ciekawostki o wszystkich laureatach Złotych Pinezek oraz podróżnicze porady można znaleźć w bezpłatnym e-booku "Szlakiem zamków i pałaców", który dostępny jest do pobrania na stronie www.zlotepinezki.pl.

To już trzecia odsłona Złotych Pinezek, wyróżnienia, które otrzymują najbardziej doceniane przez użytkowników i użytkowniczki Map Google miejsca w całej Polsce. W 2020 roku nagrodzonych zostało 16 atrakcji turystycznych, a w zeszłym roku statuetki trafiły do 15 parków i rezerwatów przyrody.