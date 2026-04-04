Na południowo-zachodnim krańcu Irlandii, wśród bezkresnych fal Atlantyku, kryje się miejsce rodem z legend i mitów. Bull Rock, znana jako „Wejście do podziemia”, zachwyca nie tylko surowym pięknem krajobrazu, ale także dramatyczną historią i niezwykłymi opowieściami o odważnych latarnikach, którzy przez lata strzegli tego odludnego zakątka.

Irlandia słynie z malowniczych klifów, zielonych wzgórz i fascynujących wysp, jednak Bull Rock wyróżnia się nawet na tle najbardziej spektakularnych miejsc tego kraju. Położona 4 km od wyspy Dursey i 9 km od irlandzkiego lądu, na końcu półwyspu Beara, Bull Rock nie bez powodu zyskała miano "Wejścia do podziemia". Naturalny tunel przebijający się przez skałę tworzy widowiskowy przesmyk, przez który mogą przepływać łodzie. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych i tajemniczych miejsc w hrabstwie Cork.

Dom wykuty w klifie i tragiczne historie latarników

W sercu skalistej wyspy znajduje się dwupiętrowy dom, wykuty w klifie i otoczony masywnymi ścianami Bull Rock. Dawniej mieszkały tam rodziny latarników, którzy przez dziesięciolecia pełnili służbę w jednym z najbardziej nieprzystępnych miejsc Irlandii. Trudno wyobrazić sobie codzienność w takim otoczeniu - dom skryty wśród skał, odcięty od świata przez groźne wody Atlantyku, był świadkiem zarówno heroicznych czynów, jak i tragicznych wydarzeń.

Historia Bull Rock to opowieść o odwadze, poświęceniu i dramatycznych wydarzeniach. W połowie XIX wieku Henry Grissell z londyńskiej Regent’s Canal Iron Works podjął się budowy wieży latarni oraz zabudowań na skale. Prace ukończono w 1864 roku, a latarnia po raz pierwszy rozbłysła rok później.

Jednak natura nie oszczędzała tego miejsca. W 1869 roku potężna burza zniszczyła część konstrukcji latarni i chatkę z zapasami. W dramatycznej akcji ratunkowej, gdy latarnik z lądu z sześcioma wioślarzami próbował dotrzeć do wyspy, łódź przewróciła się na wzburzonym morzu - wszyscy zginęli. Zaledwie kilkanaście lat później, w 1881 roku, kolejna burza doszczętnie zniszczyła wieżę latarni, która runęła do morza. Na szczęście tym razem nikt nie ucierpiał.

Nową latarnię ukończono dopiero w 1888 roku. Przez dziesięciolecia latarnicy dbali o jej funkcjonowanie, pilnując, by światło nigdy nie zgasło. Ich codzienność wypełniały nie tylko obowiązki techniczne - od przycinania knota lampy, przez malowanie i polerowanie mosiądzu, po obsługę radiotelefonów i prognozowanie pogody. W 1991 roku latarnia została w pełni zautomatyzowana, a ludzie opuścili wyspę na zawsze.

Bull Rock - wyspa jak z filmu

Niezwykłe formacje skalne, morskie łuki i naturalne tunele sprawiają, że Bull Rock przypomina scenerię z filmów przygodowych. Wyspa zbudowana z zielonego piaskowca i purpurowych mułowców powstała ponad 300 milionów lat temu. Według irlandzkiego folkloru, naturalne łuki prowadzą do podziemia - miejsca związanego z mitologicznym Donnem, strażnikiem zaświatów.

Przez lata Bull Rock była miejscem katastrof morskich - najtragiczniejsza z nich pochłonęła - według dawnych podań - życie ponad stu osób. Dziś wyspa jest niedostępna dla turystów, ale można ją podziwiać podczas rejsów wycieczkowych, które oferują niezapomniane widoki na skaliste brzegi, starą latarnię i opuszczone domostwa.

Chociaż Bull Rock jest dziś niezamieszkana, tętni życiem dzięki licznej kolonii ptaków morskich. Setki maskonurów północnych, mewy i alki gniazdują na stromych klifach. W trakcie rejsu wokół wyspy można również spotkać delfiny, a przy odrobinie szczęścia - nawet rekiny wielorybie. To prawdziwy raj dla ornitologów i miłośników dzikiej przyrody.

Dursey - sąsiednia wyspa pełna historii

Niedaleko Bull Rock znajduje się Dursey - wyspa, na którą można dostać się jedyną w Irlandii kolejką linową. Choć dziś mieszka tam zaledwie kilku stałych mieszkańców, Dursey przyciąga turystów pięknymi widokami, spokojem i bogactwem historii. Na wyspie można zobaczyć ruiny kościoła, wieżę sygnałową z czasów napoleońskich oraz pozostałości zamku O’Sullivan Beare. To miejsce bez sklepów, pubów i Wi-Fi - idealne dla tych, którzy pragną odpocząć od zgiełku cywilizacji.