Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o niemal 96-procentowym spadku prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Według resortu to efekt zdecydowanej polityki rządu, inwestycji w bezpieczeństwo oraz czasowego zawieszenia prawa do azylu. Jednak działania rządu są ostro krytykowane przez organizacje społeczne zaangażowane w pomoc uchodźcom.

  • Liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią spadła o 96 proc. w porównaniu do 2022 roku.
  • Rząd przedłużył tymczasowe ograniczenie prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią.
  • Od marca 2025 r. obowiązują restrykcyjne przepisy azylowe, które są regularnie przedłużane.
  • Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano zaledwie 158 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Resort porównał ten wynik do analogicznego okresu 2022 roku, kiedy takich prób było 3 306. Ministerstwo podkreśliło w komunikacie, że jest to efekt konsekwentnej polityki rządu, inwestycji w ochronę granicy oraz zaangażowania funkcjonariuszy straży granicznej.

Władze zapewniają, że migracja jest pod kontrolą, a bezpieczeństwo Polaków pozostaje priorytetem. W dalszym ciągu utrzymywane są tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, a środki na ochronę granicy z Białorusią są systematycznie zwiększane.

Kolejne przedłużenie restrykcji azylowych

22 marca 2026 roku rząd zdecydował o kolejnym, już szóstym, przedłużeniu ograniczenia prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią. Nowe rozporządzenie obowiązuje przez kolejne 60 dni. Przepisy te wprowadzono po raz pierwszy w marcu 2025 roku na podstawie tzw. ustawy azylowej, przyjętej przez rząd w grudniu 2024 roku.

Celem tych działań jest przeciwdziałanie wykorzystywaniu migracji przez reżim białoruski, który - według władz - we współpracy z Rosją i międzynarodowymi grupami przestępczymi organizuje przerzut migrantów do Unii Europejskiej. W uzasadnieniu do rozporządzenia podkreślono, że zagrożenie instrumentalizacją migracji nie ustało i wciąż stanowi realne niebezpieczeństwo dla państwa.

Statystyki pokazują skuteczność restrykcji

Dane przekazane przez MSWiA wskazują na znaczący spadek liczby składanych wniosków o ochronę międzynarodową. W okresie od 27 lutego 2025 r. do 26 marca 2025 r. w placówkach straży granicznej przyjęto 162 wnioski obejmujące 189 osób. Natomiast w kolejnym roku, od 27 marca 2025 r. do 22 lutego 2026 r., nie przyjęto wniosków od 451 cudzoziemców, a wnioski przyjęto jedynie od 94 osób z tzw. grup wrażliwych.

Dla porównania, w analogicznym okresie rok wcześniej, czyli od 27 marca 2024 r. do 22 lutego 2025 r., na odcinku granicy z Białorusią złożono aż 2 723 wnioski, które obejmowały 3 117 osób. Te liczby potwierdzają, że restrykcyjne przepisy znacząco ograniczyły napływ migrantów.

Kontrowersje wokół ograniczeń i głosy krytyki

Wprowadzone przez rząd ograniczenia spotkały się z ostrą krytyką ze strony organizacji społecznych zajmujących się pomocą dla uchodźców. Zdaniem tych organizacji, przepisy są niezgodne z Konstytucją RP, zwłaszcza z artykułem 56 ust. 2, który gwarantuje cudzoziemcom prawo do ubiegania się o status uchodźcy.

Krytycy wskazują również na niezgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski, w tym z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców z 1951 roku. Mimo tych głosów rząd pozostaje nieugięty i podkreśla, że bezpieczeństwo państwa oraz obywateli jest nadrzędne wobec innych zobowiązań.

Zobacz również: