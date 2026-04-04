Kolejne przedłużenie restrykcji azylowych

22 marca 2026 roku rząd zdecydował o kolejnym, już szóstym, przedłużeniu ograniczenia prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią. Nowe rozporządzenie obowiązuje przez kolejne 60 dni. Przepisy te wprowadzono po raz pierwszy w marcu 2025 roku na podstawie tzw. ustawy azylowej, przyjętej przez rząd w grudniu 2024 roku.

Celem tych działań jest przeciwdziałanie wykorzystywaniu migracji przez reżim białoruski, który - według władz - we współpracy z Rosją i międzynarodowymi grupami przestępczymi organizuje przerzut migrantów do Unii Europejskiej. W uzasadnieniu do rozporządzenia podkreślono, że zagrożenie instrumentalizacją migracji nie ustało i wciąż stanowi realne niebezpieczeństwo dla państwa.

Statystyki pokazują skuteczność restrykcji

Dane przekazane przez MSWiA wskazują na znaczący spadek liczby składanych wniosków o ochronę międzynarodową. W okresie od 27 lutego 2025 r. do 26 marca 2025 r. w placówkach straży granicznej przyjęto 162 wnioski obejmujące 189 osób. Natomiast w kolejnym roku, od 27 marca 2025 r. do 22 lutego 2026 r., nie przyjęto wniosków od 451 cudzoziemców, a wnioski przyjęto jedynie od 94 osób z tzw. grup wrażliwych.

Dla porównania, w analogicznym okresie rok wcześniej, czyli od 27 marca 2024 r. do 22 lutego 2025 r., na odcinku granicy z Białorusią złożono aż 2 723 wnioski, które obejmowały 3 117 osób. Te liczby potwierdzają, że restrykcyjne przepisy znacząco ograniczyły napływ migrantów.

Kontrowersje wokół ograniczeń i głosy krytyki

Wprowadzone przez rząd ograniczenia spotkały się z ostrą krytyką ze strony organizacji społecznych zajmujących się pomocą dla uchodźców. Zdaniem tych organizacji, przepisy są niezgodne z Konstytucją RP, zwłaszcza z artykułem 56 ust. 2, który gwarantuje cudzoziemcom prawo do ubiegania się o status uchodźcy.

Krytycy wskazują również na niezgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski, w tym z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców z 1951 roku. Mimo tych głosów rząd pozostaje nieugięty i podkreśla, że bezpieczeństwo państwa oraz obywateli jest nadrzędne wobec innych zobowiązań.