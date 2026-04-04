Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o niemal 96-procentowym spadku prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Według resortu to efekt zdecydowanej polityki rządu, inwestycji w bezpieczeństwo oraz czasowego zawieszenia prawa do azylu. Jednak działania rządu są ostro krytykowane przez organizacje społeczne zaangażowane w pomoc uchodźcom.
- Liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią spadła o 96 proc. w porównaniu do 2022 roku.
- Rząd przedłużył tymczasowe ograniczenie prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią.
- Od marca 2025 r. obowiązują restrykcyjne przepisy azylowe, które są regularnie przedłużane.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano zaledwie 158 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Resort porównał ten wynik do analogicznego okresu 2022 roku, kiedy takich prób było 3 306. Ministerstwo podkreśliło w komunikacie, że jest to efekt konsekwentnej polityki rządu, inwestycji w ochronę granicy oraz zaangażowania funkcjonariuszy straży granicznej.
Władze zapewniają, że migracja jest pod kontrolą, a bezpieczeństwo Polaków pozostaje priorytetem. W dalszym ciągu utrzymywane są tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, a środki na ochronę granicy z Białorusią są systematycznie zwiększane.