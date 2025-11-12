Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, a Polacy coraz chętniej spędzają okres świąteczny za granicą. Liczba rezerwacji zagranicznych na święta i sylwestra wzrosła w Polsce aż o 33 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem - informuje serwis Wakacje.pl. Gdzie najchętniej wyjeżdżają Polacy?

Gdzie Polacy wyjadą na święta? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Liczba rezerwacji wyjazdów zagranicznych na święta i sylwestra wzrosła o 33 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem - wynika z najnowszych danych Wakacje.pl.

Polacy najchętniej wybierają ciepłe kierunki - najpopularniejsze destynacje to Egipt, Malta oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Znaczący wzrost zainteresowania odnotował Cypr - liczba rezerwacji na tę wyspę wzrosła aż o 80 procent rok do roku.

W raporcie przenalizowano rezerwacje od 19 grudnia 2025 do 6 stycznia 2026 roku. Analiza wykazała, że zainteresowanie Polaków wyjazdami w tym terminie wzrosło o jedną trzecią rok do roku.

Wśród najczęściej wybieranych przez Polaków miejsc na święta i Nowy Rok dominują ciepłe kraje. Najczęściej Polacy wyjeżdżają do Egiptu, na Maltę i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Wielu Polaków spędzi też przełom roku w Hiszpanii i na Cyprze, który zanotował największy wzrost zainteresowania w porównaniu z ubiegłym rokiem - liczba rezerwacji wzrosła o 80 proc. Pierwszą dziesiątkę najpopularniejszych kierunków na święta i sylwestra uzupełniają: Tajlandia, Turcja, Zanzibar, Oman i Włochy.

Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że preferencje wśród par i rodzin z dziećmi nieco się różnią. W przypadku par najpopularniejsza jest Tajlandia; pary często wybierają też Maltę, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Hiszpanię.

"Mimo że w top 5 kierunków wybieranych przez podróżnych z dziećmi znajdziemy te same destynacje co u par, to tutaj zdecydowanym numerem jeden jest Egipt. W przypadku wyjazdów świąteczno-noworocznych rodziny 2+1 i 2+2 odpowiadają aż za 60 procent rezerwacji do tego kraju" - czytamy w raporcie.