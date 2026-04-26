Alicante, położone na słonecznym wybrzeżu Costa Blanca, stało się jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacje w Europie w 2026 roku. Miasto przyciąga turystów nie tylko pięknymi plażami i wyjątkową pogodą, ale także bogatą historią, kulturą oraz przystępnymi cenami. Sprawdzamy, co sprawia, że Alicante jest najgorętszym trendem tego lata.

Alicante zostało uznane za najpopularniejszy kierunek wakacyjny w Europie na lato 2026 według najnowszego raportu Tripadvisor.

Miasto oferuje połączenie nowoczesnego stylu życia, historycznych zabytków, doskonałej kuchni i szerokiej oferty kulturalnej.

Turyści doceniają Alicante za przystępne ceny, słoneczną pogodę przez cały rok oraz łatwy dostęp do atrakcji i plaż.

Alicante - najmodniejszy kierunek wakacyjny w Europie

Zbliżające się lato 2026 przynosi nowe trendy w turystyce, a jednym z najbardziej wybijających się miejsc na mapie Europy jest hiszpańskie Alicante. Według najnowszego raportu Summer Travel Index przygotowanego przez Tripadvisor, to właśnie to miasto znalazło się na szczycie listy najchętniej wybieranych kierunków przez turystów z Wielkiej Brytanii. W zestawieniu dominują hiszpańskie miasta, jednak to Alicante przyciąga największą uwagę podróżnych.

Słoneczna pogoda i przystępne ceny

Jednym z głównych atutów Alicante jest jego klimat - miasto może pochwalić się ponad 300 słonecznymi dniami w roku. To sprawia, że sezon turystyczny trwa tu praktycznie przez cały rok, a nie tylko w miesiącach letnich. Dodatkowo, w porównaniu z innymi popularnymi miejscowościami na Costa Blanca, Alicante wyróżnia się atrakcyjnymi cenami zarówno noclegów, jak i lokalnej kuchni. To idealny wybór zarówno dla rodzin, jak i młodych podróżników czy cyfrowych nomadów.

Połączenie historii i nowoczesności

Alicante to miasto, które zachwyca różnorodnością. Spacerując po jego ulicach, można podziwiać ślady wpływów mauretańskich, śródziemnomorskich i chrześcijańskich. W samym sercu miasta znajduje się imponujący zamek Santa Bárbara, górujący nad panoramą Alicante. Z jego murów rozciąga się widok na port i wybrzeże, a sama twierdza jest jednym z najważniejszych zabytków regionu.

Warto również odwiedzić malowniczą promenadę Explanada de España, wyłożoną kolorową mozaiką, oraz stare miasto El Barrio Santa Cruz, gdzie wąskie uliczki zdobią tradycyjne kafelki i kwiaty. To miejsce tętni życiem zarówno w dzień, jak i wieczorem, oferując liczne bary tapas oraz klimatyczne kawiarnie.

Plaże, wyspy i aktywny wypoczynek

Alicante słynie z pięknych, piaszczystych plaż. Najpopularniejsza z nich to Playa del Postiguet, położona tuż przy centrum miasta. Miłośnicy morskich przygód mogą wybrać się na wycieczkę na wyspę Tabarca - rezerwat przyrody, gdzie można nurkować w krystalicznie czystej wodzie i podziwiać podwodny świat.

Miasto jest również doskonałą bazą wypadową do zwiedzania innych atrakcji Costa Blanca, a dzięki rozbudowanej infrastrukturze komunikacyjnej, łatwo dotrzeć stąd zarówno do innych hiszpańskich miast, jak i malowniczych, nadmorskich miasteczek.

Kultura, festiwale i lokalne smaki

Alicante to nie tylko plaże i zabytki, ale także bogata oferta kulturalna. Latem odbywa się tu słynny festiwal Moros y Cristianos, upamiętniający historyczne walki między Maurami a chrześcijanami. To barwne widowisko przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów z całego świata.

Miłośnicy sztuki powinni odwiedzić Muzeum Sztuki Współczesnej (MACA) oraz Muzeum Ocean Race, prezentujące historię żeglarstwa. Na lokalnym targu Mercado Central można spróbować regionalnych przysmaków - świeżych owoców morza, dojrzewających serów czy tradycyjnego arroz a banda, czyli ryżu gotowanego na wywarze rybnym.

Dogodna lokalizacja i dostępność

Alicante jest łatwo dostępne dzięki międzynarodowemu lotnisku, które obsługuje liczne połączenia z różnych części Europy. Miasto jest także przyjazne dla pieszych i rowerzystów, a jego centrum można zwiedzać bez potrzeby korzystania z samochodu. Dodatkowym atutem jest otwartość na podróżnych z czworonogami - wiele restauracji i hoteli akceptuje psy, a w parkach i na promenadach nie brakuje miejsc do spacerów.

Alicante nie bez powodu stało się jednym z najmodniejszych kierunków na wakacje 2026 roku. To miejsce, gdzie słońce, historia, kultura i nowoczesność tworzą niepowtarzalny klimat, przyciągając turystów z całego świata. Jeśli planujesz wakacyjny wyjazd, warto rozważyć właśnie to hiszpańskie miasto na Costa Blanca.

źródło: euronews.com