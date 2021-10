​Replika manuskryptu dziennika pokładowego Krzysztofa Kolumba z pierwszej wyprawy do Ameryki będzie miała premierę w przyszłym tygodniu na Targach Książki w Krakowie. Prace nad repliką trwały ponad rok.

Replika manuskryptu dziennika pokładowego Krzysztofa Kolumba z pierwszej wyprawy do Ameryki /

Kolumb i jego załoga była przekonana, że dotarli do Indii. Byli zaskoczeni przede wszystkim dlatego, że tubylcy byli rozebrani. Biorąc pod uwagę, że gdy wcześniej docierano do Indii, nikt nie był zaskoczony przybyszami, a w tym przypadku przybysze byli zaskoczeni, załoga Krzysztofa Kolumba nie była pewna, o co chodzi, dlaczego takie przyjęcie, a nie inne - opisuje Dorota Wielgopolan.

Informacje z tego dziennika wskazują, że do Ameryki Kolumb dotarł 12 października 1492 roku, to oznacza, że w przyszłym tygodniu przypada 529. rocznica odkrycia Ameryki - dodaje.

Dziennik Krzysztofa Kolumba ma ponad 200 stron. Te strony są zapisane pismem kaligraficznym. Nie jest to oryginalne pismo Krzysztofa Kolumba, bo jego oryginalny manuskrypt zaginął. Widzimy tu pismo Bartolomeo de las Casas, słynnej osoby z tamtych czasów, historyka, który był synem jednego ze współpodróżników Krzysztofa Kolumba. Miał dostęp do notatek Kolumba i opowieści swojego ojca. Wiemy, że stworzył coś, co bazuje na prawdziwej podróży Kolumba, relacjonowanej mu przez jego ojca - dodaje.

Replika manuskryptu dziennika pokładowego Krzysztofa Kolumba z pierwszej wyprawy do Ameryki /

Historia powstania dziennika Krzysztofa Kolumba jest pełna zagadek. "Potwierdzeniem istnienia oryginalnego Dziennika mogą być listy od władców Hiszpanii do Kolumba, w których mowa o konieczności wykonania kopii Dziennika (prawdopodobnie tej, z której konspekt robił Las Casas) oraz zaleceniach, by Kolumb załączył w nim mapy pierwszej podróży. Również sam Kolumb pozostawił w swej korespondencji wskazówki potwierdzające jego istnienie. W liście datowanym na luty 1502 roku adresowanym do Papieża Aleksandra VI pisze, że chciałby stawić się przed nim ze swoją dokumentacją odkrycia, jaką cyt. "prowadzę z pierwszego dnia podróży" - opisują autorzy repliki.

Mapa Krzysztofa Kolumba

Wraz z repliką manuskryptu dziennika zobaczyć można mapy. W 1925 roku na spotkaniu Międzynarodowego Kongres Geografów w Kairze, znany francuski historyk eksploracji i kartografii Charles de La Ronciere, zaprezentował z wielkim entuzjazmem pewną żeglarską mapę, pierwotnie nabytą przez Francuską Bibliotekę Narodową w XIX wieku, której autorstwo przypisał Krzysztofowi Kolumbowi.

Od tamtej pory jest ona poddawana badaniom, a dyskusja czy aby faktycznie popełnił ją Kolumb, zdaje się nie mieć końca. Chociaż Kolumb i jego brat Bartolomeo byli znakomitymi twórcami map, naukowcy nie potrafią ostatecznie stwierdzić, czy owa mapa jest, czy nie jest ich autorstwa. Uczony Marcel Destombes potwierdził, że manuskrypt mapy pochodzi z Genui. Inna naukowiec - Monique Pelletier - przyjrzała się wielu szczegółom i potwierdziła, że są one charakterystyczne dla różnych pomysłów Kolumba. Pelletier opisuje mapę jako świetny przykład prezentacji, którą być może Kolumb szykował dla hiszpańskich monarchów.