Jedz smacznie i żyj dłużej. Przełomowe, 10-letnie badania naukowe objęły ponad 120 tysięcy osób i przyniosły jednoznaczny wniosek. Regularne sięganie po jagody, jabłka, a nawet gorzką czekoladę i herbatę drastycznie obniża ryzyko przedwczesnej śmierci. Sprawdź, jak prosta zmiana diety chroni przed cukrzycą i chorym sercem.

Flawonoidy sprzyjają długowieczności – jagody, jabłka i gorzka czekolada w diecie

Badania pokazują, że flawonoidy - naturalne związki w roślinach - to klucz do długowieczności i zdrowia.

Codzienne jedzenie jagód, jabłek, cytrusów, pomidorów, cebuli, brokułów i gorzkiej czekolady obniża ryzyko przedwczesnej śmierci i chorób przewlekłych.

Dwie filiżanki herbaty dziennie dostarczą Ci 500 mg flawonoidów, co zmniejsza ryzyko cukrzycy i problemów z sercem.

Długie i zdrowe życie od wieków intryguje naukowców. Jednym z ważnych czynników mających wpływ na długość życia jest dieta, co potwierdzają społeczności tzw. niebieskich stref - miejsc na świecie, gdzie żyje najwięcej stulatków.

Badania naukowców z Uniwersytetu Edith Cowan w Australii, Queen’s University Belfast oraz Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu dowodzą, że kluczową rolę odgrywają flawonoidy - organiczne związki chemiczne występujące naturalnie w roślinach.

Zespół badaczy przez 10 lat analizował dane ponad 120 tysięcy osób, obserwując ich nawyki żywieniowe i stan zdrowia. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości - osoby regularnie spożywające produkty bogate we flawonoidy, takie jak jagody, jabłka, owoce cytrusowe, pomidory, cebula, brokuły czy ziarna kakaowca, były mniej narażone na przedwczesną śmierć oraz rozwój przewlekłych chorób, w tym cukrzycy typu 2 i schorzeń układu krążenia.

Owoce, warzywa i czekolada - co warto jeść?

Flawonoidy obecne są w wielu popularnych owocach i warzywach, ale także w gorzkiej czekoladzie i herbacie.

Spożycie flawonoidów na poziomie 500 mg dziennie wiązało się z niższym o 16 proc. ryzykiem śmierci z jakiejkolwiek przyczyny, a zarazem mniejszym o 10 proc. prawdopodobieństwem zachorowania na cukrzycę typu 2 oraz schorzenia układu krążenia. Taką ilość flawonoidów znajdziemy w dwóch filiżankach herbaty. Najbardziej pożądane jest spożywanie różnorodnych pokarmów zawierających te związki - podkreśla dr Benjamin Parmenter, współautor badania.

Badacze zwracają uwagę, że dieta mieszkańców niebieskich stref, gdzie odnotowuje się najwięcej stulatków, opiera się na kilku prostych zasadach. Są to:

obfite śniadania,

dominacja produktów roślinnych,

umiarkowanie w spożyciu alkoholu,

rezerwowanie słodyczy na specjalne okazje.

Dietetycy podkreślają, że włączenie do codziennego menu dużych ilości warzyw i owoców, a także regularne picie herbaty, może znacząco poprawić nasze zdrowie.

Nie bez znaczenia pozostaje również wybór zdrowych deserów. Najlepszym wyborem okazuje się gorzka czekolada o wysokiej zawartości kakao. To właśnie w ziarnach kakaowca znajduje się szczególnie dużo flawonoidów, które wspierają pracę serca i pomagają zapobiegać chorobom przewlekłym.

Eksperci radzą, aby codziennie sięgać po owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste, a także urozmaicać dietę różnymi rodzajami orzechów, nasion i roślin strączkowych.