Poczucie humoru to cecha, która wydaje się być uniwersalna, jednak w rzeczywistości ma bardzo lokalny charakter. To, co bawi Brytyjczyków, może być niezrozumiałe dla Włochów, a żarty Hiszpanów mogą nie wywołać uśmiechu na twarzy Niemców. Najnowsze badanie przeprowadzone wśród 6 tys. osób z 30 krajów świata pokazuje, które narody wyróżniają się największym poczuciem humoru. Jak na tym tle wypadają Polacy?

Kamery uchwyciły rekina anioła. To krytycznie zagrożony gatunek W zestawieniu przygotowanym na zlecenie firmy Remitly, specjalizującej się w przekazach pieniężnych, pierwsze miejsce przypadło Czechom. To właśnie oni zostali uznani za naród z najlepszym poczuciem humoru. Czym wyróżniają się nasi południowi sąsiedzi? Przede wszystkim sarkazmem, autoironią oraz umiejętnością żartowania z tematów trudnych, a nawet tych otoczonych tabu. Czesi potrafią rozbawić nawet najbardziej wymagających słuchaczy, a swoje dowcipy często opowiadają z kamienną twarzą, co tylko potęguje komiczny efekt. Drugie miejsce w rankingu zajęła Portugalia. Tamtejszy humor określany jest jako afiliacyjny - sprzyja budowaniu więzi i relacji międzyludzkich. Żarty Portugalczyków mają zbliżać ludzi do siebie, łagodzić napięcia i tworzyć pozytywną atmosferę. Na trzecim miejscu uplasowała się Irlandia, której mieszkańcy słyną z ciętego języka i dystansu do siebie. W pierwszej piątce znalazły się jeszcze Belgia i Chile, a tuż za nimi uplasowały się Grecja i Australia. Polska wśród najbardziej zabawnych narodów Polacy zajęli w rankingu ósmą pozycję, wyprzedzając m.in. Danię i Węgry. Co ciekawe, nasz narodowy styl żartowania został określony jako agresywny i autodeprecjonujący, czyli taki, w którym osoba żartuje z własnych wad, słabości, niepowodzeń lub niedoskonałości. Jest to rodzaj humoru, w którym żartobliwie obniża się własną wartość, często w celu rozładowania napięcia lub rozbawienia innych. Autorzy badania podkreślają: "Podobnie jak Australijczycy, Polacy osiągają wysokie wyniki w kategorii agresywnego i autodeprecjonującego humoru. Naród ten często używa żartów, aby radzić sobie z przeciwnościami losu, ale jednocześnie potrafi nawiązać ciepłe relacje z innymi, żartując". TOP 10 narodów z najlepszym poczuciem humoru Badanie przeprowadzono przy użyciu "Kwestionariusza Stylów Humoru", narzędzia opracowanego przez psychologa dr. Roda Martina. Kwestionariusz pozwala analizować, w jaki sposób ludzie używają humoru w codziennym życiu i jak wpływa on na ich dobrostan psychiczny. W ankiecie wzięło udział 6 tys. osób z 30 krajów świata. W najzabawniejszej "dziesiątce" znalazły się: Czechy

Portugalia

Irlandia

Belgia

Chile

Grecja

Australia

Polska

Dania

Węgry