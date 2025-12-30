Szkocka organizacja Scottish Wildlife Trust (SWT) poszukuje nowego strażnika na niewielką, niezamieszkaną wyspę Handa położoną na północno-zachodnich krańcach regionu Highlands. To propozycja dla osób, które nie boją się wyzwań, samotności i cotygodniowych rejsów łodzią na ląd, by zrobić pranie i zakupy.

Handa to 307 hektarów dzikiej przyrody / Shutterstock

Scottish Wildlife Trust szuka nowego strażnika na wyspę Handa w północno-zachodniej Szkocji.

Wyspa Handa to 307 hektarów dzikiej przyrody, zamieszkana przez dziesiątki tysięcy ptaków morskich.

Ostatni mieszkańcy opuścili wyspę w XIX wieku.

Strażnik otrzyma 26 112 funtów za sześciomiesięczny kontrakt od marca do września 2026 roku.

Wyspa pełna ptaków i wyzwań

Handa to 307 hektarów dzikiej przyrody. Ostatni mieszkańcy opuścili wyspę w XIX wieku. Od tego czasu królują tu dziesiątki tysięcy ptaków morskich - maskonury, nurzyki, alki i wiele innych. Z brzegu często można wypatrzyć wieloryby czy rekiny olbrzymie.

Na wyspę można dopłynąć promem. Rejs z Tarbet trwa 10 minut.

Nie tylko monitoring przyrody

Strażnik, który podejmie się tego zadania, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 26 112 funtów za sześciomiesięczny kontrakt - od marca do września przyszłego roku. Do jego obowiązków należeć będzie nie tylko monitoring dzikiej przyrody, ale także prowadzenie zespołu wolontariuszy i zarządzanie ruchem turystycznym - wyspę odwiedza latem nawet 8 tysięcy osób.

Liczą się umiejętności i charakter

Handa to odosobnione miejsce, a osoby, z którymi pracujesz, będą też tymi, z którymi spędzasz wieczory, więc potrzebujemy kogoś, kto dobrze odnajduje się w życiu wspólnotowym - podkreśla Rab Potter, menedżer rezerwatów SWT.

Idealny kandydat to ktoś, kto nie tylko potrafi kierować zespołem wolontariuszy, ale także mieszkać razem z nimi. Musi być zaradny, umieć rozwiązywać nieoczekiwane problemy i planować działania z uwzględnieniem kapryśnej pogody, bo czasem promy nie kursują przez kilka dni. Wymagana jest także dobra znajomość monitoringu przyrody, zwłaszcza ptaków morskich - dodaje Potter.

Codzienność z wyzwaniami

Nowy strażnik zamieszka w specjalnie wybudowanym domku dla opiekunów wyspy, gdzie zakwaterowanie jest bezpłatne. Jednak codzienność to nie tylko kontakt z naturą - regularne wizyty na lądzie są konieczne, by zrobić pranie, zakupy czy uzupełnić zapasy gazu do gotowania i ogrzewania.

To wymagająca rola, ale wybrana osoba spędzi kilka ciepłych, słonecznych dni w jednym z najpiękniejszych i najbardziej ekscytujących miejsc w Szkocji - zachęca Rab Potter.