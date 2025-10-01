Innowacyjna forma - "bezprecedensowe odkrycie"

Odnaleziona figura wyróżnia się nie tylko doskonałym stanem zachowania, ale przede wszystkim niezwykłą formą artystyczną. To odkrycie jest bezprecedensowe w dziedzinie sztuki egipskiej - podkreślił Hawass. Rzeźba łączy bowiem pełną trójwymiarowość postaci dorosłych z wysokim reliefem (płaskorzeźbą) w przypadku dziewczynki. To połączenie różnych tradycji rzeźbiarskich jest rzadkością i świadczy o wysokiej innowacyjności artysty.

W sztuce starożytnego Egiptu wielkość postaci często odzwierciedlała ich znaczenie społeczne - właściciele grobowców i królowie byli przedstawiani jako więksi od pozostałych członków rodziny. Również tutaj Messi dominuje nad żoną i córką. Scena z dziewczynką trzymającą gęś ma symbolizować codzienne życie rodzinne i nadzieję na ponowne spotkanie w zaświatach.

Nowe spojrzenie na sztukę z okresu Starego Państwa

Jak podkreślają naukowcy, znalezisko z Sakkary może rzucić nowe światło na sztukę z okresu Starego Państwa.

Poprzez połączenie dwóch tradycji rzeźbiarskich w jednym dziele, artysta wykazał się zmysłem eksperymentatora. W ten sposób ta statua staje się unikalnym arcydziełem innowacji, które zmienia nasze rozumienie sztuki starożytnego Egiptu z okresu Starego Państwa - zaznaczył Hawass.

Odkrycia w Sakkarze nie przestają zaskakiwać

Sakkara to jedno z najważniejszych miejsc na archeologicznej mapie Egiptu. Przez tysiące lat chowano tam elity społeczne i rody królewskie. W ostatnich latach tamtejsza nekropolia regularnie dostarczała sensacyjnych odkryć, takich jak kolorowe trumny czy kocie mumie.

Odkrycia z Sakkary rzucają nowe światło na życie społeczne i rodzinne starożytnego Egiptu. Piąta dynastia (ok. 2465-2323 p.n.e.) była okresem intensywnego rozwoju architektury i sztuki, w tym budowy monumentalnych piramid oraz rozwoju rzeźby grobowej. Znaleziska tego typu pozwalają lepiej zrozumieć zwyczaje pogrzebowe, symbolikę rodziny i rolę sztuki w przekazywaniu wartości społecznych oraz religijnych.

Podobne rzeźby były odnajdywane w innych grobowcach z tego okresu, choć jak podkreślają naukowcy, żadna dotąd nie łączyła trójwymiarowej formy z wysokim reliefem w tak innowacyjny sposób. To czyni figurę z Sakkary prawdziwą perełką dla archeologów i historyków sztuki.