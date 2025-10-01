Archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia w Sakkarze (ok. 30 km od Kairu) w Egipcie. Odnaleziono tam unikalną figurę przedstawiającą mężczyznę o imieniu Messi wraz z rodziną. Eksperci podkreślają, że to jedyny w swoim rodzaju przykład sztuki z okresu Starego Państwa (ok. 2675 - 2170 p.n.e.). Rzeźba zaskakuje swoją formą - wyjątkowo innowacyjną jak na swoje czasy.
Na rozległej nekropolii w Sakkarze archeolodzy natrafili na wyjątkowo dobrze zachowaną figurę sprzed ponad 4300 lat. Wykonana z wapienia rzeźba mierzy 103 centymetry wysokości i przedstawia mężczyznę stojącego prosto, z lewą stopą wysuniętą do przodu. Taka postawa ma symbolizować młodość, witalność i siłę. U jego boku znajduje się klęcząca żona, a za lewą nogą mała dziewczynka, prawdopodobnie córka, trzymająca gęś.
Choć sama rzeźba nie posiada inskrypcji, archeolodzy są niemal pewni, że przedstawia osobę o imieniu Messi. Na łamach czasopisma naukowego "The Journal of Egyptian Archaeology" ukazał się artykuł naukowy dokumentujący to odkrycie. Znalazłem figurę ukrytą pod piaskiem, a w pobliżu znajdowały się ślepe wrota z inskrypcją imienia Messi - przekazał Zahi Hawass, egiptolog i współautor publikacji na temat rzeźby. W starożytnym Egipcie ślepe wrota były elementem zdobiącym grobowiec od zewnątrz. Symbolizowały wejście do świata zmarłych, a także więzi łączące żywych i umarłych.