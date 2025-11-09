Aya Okada z Japonii zdobyła złoty medal podczas mistrzostw świata tiramisu w Rzymie, zaskakując jury niebanalną interpretacją klasycznego deseru. Włoska faworytka musiała zadowolić się drugim miejscem, a podium uzupełnił cukiernik z Maroka.

Aya Okada z Japonii zdobyła złoty medal podczas mistrzostw świata tiramisu w Rzymie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najlepsze tiramisu jest japońskie - ogłosiły włoskie media, podsumowując rezultat mistrzostw świata, zorganizowanych w Rzymie przez Międzynarodową Federację Cukiernictwa, Wyrobu Lodów i Czekolady.

Autorką mistrzowskiego tiramisu jest 29-letnia Aya Okada z Ishikawy. Wykonała ona deser w kształcie fortepianu, a dodała do niego marynowane, słodzone czereśnie i wiśnie.

Zdobywczyni srebrnego medalu to Milena Russo z rejonu Mesyny na Sycylii. Reprezentantka Włoch, gdzie powstał ten słynny deser, nazwała swój przysmak "Amor Misu", a stworzyła go z róży, kawy, malin i czerwonego pieprzu, które dodała do biszkoptów o smaku rozmarynu i cytryny.

Trzecie miejsce zajął Marokańczyk Simon Loutid, który zaproponował deser o nazwie "Dziecięca nostalgia". Użył do niego aromatu wanilii i kwiatów hibiskusa.

W mistrzostwach świata uczestniczyli także cukiernicy z Francji, Australii, Japonii, Meksyku, Chin, Peru, Senegalu i Kolumbii. Każdy musiał przygotować oryginalną wersję tiramisu oraz swoją autorską.