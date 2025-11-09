Wysokie fale uderzające w wybrzeże Teneryfy doprowadziły w sobotę do serii tragicznych wypadków, w wyniku których zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych są zarówno turyści, jak i mieszkańcy wyspy.

Trzy osoby zginęły w sobotę w kilku oddzielnych incydentach związanych z wysokimi falami uderzającymi w wybrzeże Teneryfy, jednej z wysp wchodzących w skład hiszpańskich Wysp Kanaryjskich.

Jak podał portal dziennika "The Straits Times", do pierwszego zdarzenia doszło na plaży w położonej na północy wyspy miejscowości La Guancha, gdzie mężczyzna wpadł do wody. Choć został zabrany do szpitala śmigłowcem ratunkowym, to po przybyciu do placówki medycznej lekarze stwierdzili jego zgon.

Kolejna ofiara została znaleziona przy plaży El Cabezo w południowej części wyspy; jej ciało unosiło się na wodzie. Choć służby medyczne podjęły reanimację, to życia mężczyzny nie udało się uratować.

Do trzeciego tragicznego wypadku doszło w Puerto de la Cruz na północy Teneryfy. Wysoka fala zabrała do morza dziesięć osób. Policjanci i przechodnie wyciągnęli ich na brzeg, ale próby reanimacji starszej kobiety nie przyniosły rezultatu. Pozostałych dziewięć osób odniosło obrażenia, z czego trzy - poważne.

Miejscowy dziennik "El Dia" podał, powołując się na lokalne władze, że wśród ofiar śmiertelnych jest 79-letnia obywatelka Holandii i 43-letni mieszkaniec Teneryfy. Nie ujawniono tożsamości trzeciej ofiary.

Na Wyspach Kanaryjskich, do których należy Teneryfa, od czwartku obowiązuje stan alarmowy związany z niespokojnym morzem i wysokimi falami. Archipelag położony jest u północno-zachodnich wybrzeży Afryki i regularnie doświadcza silnych sztormów.