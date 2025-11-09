Wysokie fale uderzające w wybrzeże Teneryfy doprowadziły w sobotę do serii tragicznych wypadków, w wyniku których zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych są zarówno turyści, jak i mieszkańcy wyspy.

Wysokie fale uderzające w wybrzeże Teneryfy doprowadziły w sobotę do serii tragicznych wypadków (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Trzy osoby zginęły, a 15 zostało rannych w wyniku uderzenia wysokich fal na Teneryfie.

Wśród ofiar są turyści i mieszkańcy wyspy.

Na Wyspach Kanaryjskich obowiązuje stan alarmowy z powodu wysokich fal i niespokojnego morza.

Trzy osoby zginęły w sobotę w kilku oddzielnych incydentach związanych z wysokimi falami uderzającymi w wybrzeże Teneryfy, jednej z wysp wchodzących w skład hiszpańskich Wysp Kanaryjskich.

Jak podał portal dziennika "The Straits Times", do pierwszego zdarzenia doszło na plaży w położonej na północy wyspy miejscowości La Guancha, gdzie mężczyzna wpadł do wody. Choć został zabrany do szpitala śmigłowcem ratunkowym, to po przybyciu do placówki medycznej lekarze stwierdzili jego zgon.