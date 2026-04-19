Północna Hiszpania, znana z zielonych wzgórz, malowniczych wybrzeży i bogatej kultury, skrywa w swoim sercu prawdziwy klejnot natury. Park Narodowy Picos de Europa, rozciągający się na pograniczu Asturii, Kantabrii, Kastylii i León, to miejsce, które w ostatnich latach coraz częściej pojawia się na ustach podróżników i ekspertów od turystyki. Magazyn "Time Out" nie miał wątpliwości, przyznając mu tytuł najpiękniejszego miejsca na świecie. Co sprawia, że to właśnie ten park zdobył tak prestiżowe wyróżnienie?
Picos de Europa to prawdziwy cud natury. Park obejmuje ponad 670 km kwadratowych górskiego terenu, gdzie dominują wapienne masywy o ostrych, niemal pionowych krawędziach. Głęboko wcięte doliny i wąwozy, ukształtowane przez setki lat działalności rzek i lodowców, dzielą pasmo na trzy wyraźnie różniące się części.
To właśnie ta różnorodność sprawia, że każdy zakątek parku oferuje zupełnie inne doznania - od surowych, skalistych szczytów, przez zielone pastwiska, aż po malownicze jeziora.
Wędrując po Picos de Europa, można poczuć się jak odkrywca. To miejsce wciąż pozostaje wolne od masowej turystyki, a rozległość terenu pozwala na znalezienie własnej ścieżki, z dala od tłumów i utartych szlaków. Dla miłośników aktywnego wypoczynku to prawdziwy raj - setki kilometrów szlaków pieszych, rowerowych i wspinaczkowych czekają na tych, którzy chcą poczuć bliskość natury w jej najczystszej postaci.
Jedną z największych atrakcji parku jest słynna Ruta del Cares - szlak, który uchodzi za jeden z najbardziej spektakularnych w całej Hiszpanii. Trasa, wykuta częściowo w skale, prowadzi wzdłuż wąwozu rzeki Cares. Wędrując nią, można podziwiać monumentalne ściany skalne, przepaście i niezwykłe formacje geologiczne, które powstały w wyniku erozji rzecznej. To miejsce, gdzie natura pokazuje swoją potęgę, a każdy krok dostarcza nowych wrażeń. Szlak jest dostępny dla turystów o różnym poziomie zaawansowania.
Zupełnie inny charakter mają okolice jezior Covadonga. Te wysokogórskie zbiorniki, powstałe w wyniku działalności lodowców, zachwycają łagodniejszym krajobrazem i są jednym z najczęściej fotografowanych miejsc w północnej Hiszpanii. Otoczone zielonymi łąkami i majestatycznymi szczytami, stanowią idealne miejsce na rodzinny spacer lub piknik z widokiem.
Dla tych, którzy wolą mniej wymagające formy zwiedzania, przygotowano kolejkę linową Fuente Dé. W zaledwie kilka minut pokonuje ona ponad 750 metrów różnicy wysokości, wynosząc turystów na jeden z najwyższych punktów widokowych w regionie. Panorama, która rozpościera się z górnej stacji, zapiera dech w piersiach - to widok, który trudno porównać z czymkolwiek innym.
Na niższych wysokościach czekają urokliwe miejscowości, takie jak Potes. Kamienne domy, wąskie uliczki i rodzinne restauracje tworzą niepowtarzalny klimat. To tutaj można poczuć prawdziwego ducha regionu, spróbować lokalnych specjałów i odpocząć po dniu pełnym wrażeń.
Picos de Europa to nie tylko krajobrazy, ale również wyjątkowa kuchnia. Górskie tradycje kulinarne są tu wciąż żywe, a dania - sycące i proste. Szczególną sławą cieszą się sery, zwłaszcza Cabrales, dojrzewający w naturalnych jaskiniach. Jego intensywny smak i aromat to prawdziwa gratka dla smakoszy. W lokalnych restauracjach warto spróbować także gulaszu fabada asturiana czy świeżych ryb z pobliskich rzek.
Choć park zyskuje na popularności, wciąż zachowuje swój spokojny, niemal dziewiczy charakter. Rozległość terenu sprawia, że nawet w szczycie sezonu można znaleźć mniej uczęszczane szlaki, gdzie łatwo natknąć się na dziką przyrodę. Kozice, jelenie, a nawet orły i sępy - to tylko niektóre z gatunków, które można tu spotkać.
Dostęp do parku jest stosunkowo prosty. Najbliższe większe miasta to Santander i Oviedo, skąd w ciągu kilku godzin można dotrzeć do głównych wejść do parku. Choć transport publiczny jest dostępny, zdecydowanie większą swobodę daje samochód - szczególnie jeśli planujemy odwiedzić bardziej oddalone doliny i szlaki.
Najlepszy czas na wizytę to wiosna oraz wczesna jesień. Wówczas temperatury są umiarkowane, a liczba turystów - znacznie mniejsza niż latem. To idealny moment, by w pełni docenić spokój i piękno tego miejsca. Latem warunki pogodowe sprzyjają wędrówkom, ale trzeba liczyć się z większym ruchem, zwłaszcza w najpopularniejszych punktach, takich jak jeziora Covadonga.