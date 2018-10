W Chinach oficjalnie otwarto most, który jest najdłuższą przeprawą na świecie. Aby dotrzeć z jednego końca na drugi trzeba pokonać 55 kilometrów. Most łączy trzy miasta: Honkgkong, Makau i Zhuhai. Jak na tle tej konstrukcji wypadają mosty w Polsce? Najdłuższy, przecinający Wisłę w Rozgartach koło Grudziądza, ma zaledwie… dwa kilometry.

Oddany do użytku w październiku 2011 roku most łączący dwa brzegi Wisły koło Grudziądza powstawał dwa lata. Budowa konstrukcji, która jest częścią autostrady A1, ruszyła w 2009 roku. Łączy węzeł "Nowe Marzy" z węzłem "Grudziądz".

Most w Rozgartach składa się z trzech części: mostu nurtowego nad głównym korytem Wisły i dwóch estakad dojazdowych po obu stronach rzeki.

Długość mostu w nurcie rzeki wynosi 400 metrów, jednak całkowita długość przeprawy to 1953,60 m. To czyni go najdłuższym mostem w Polsce.

To nie jedyny rekord przeprawy w Rozgartach. 180-metrowe przęsło nad rzeką jest najdłuższym w kraju przęsłem belkowym z betonu nad rzeką.

​Najdłuższy most na świecie otwarty. Gigantyczny koszt budowy Prezydent Chin Xi Jinping otworzył we wtorek najdłuższy most na świecie, łączący Chiny kontynentalne z wyspiarskimi Makau i Hongkongiem. Most ma długość 55 km. Honkgkong, Makau i Zhuhai to trzy główne miasta delty Rzeki Perłowej w Chinach, określanej jako największa metropolia świata. czytaj więcej

Gigantyczna konstrukcja składa się z trzech podwieszanych mostów i jednego podmorskiego tunelu o długości 6 km, do którego wjazd znajduje się na sztucznie wybudowanej wyspie. Każda z dwóch jezdni mostu ma trzy pasy.



Koszty budowy mostu to około 15,9 mld dol.

Po otwarciu przeprawy trasę z Hongkongu do Zhuhai będzie można pokonać samochodem w 30 minut. Do tej pory zajmowało to do 3 godzin.

To nie jedyny rekord chińskich inżynierów

Chińczycy mają na koncie podobne sukcesy. W rankingu najwyższych mostów świata, gdzie liczona jest odległość od zwierciadła wody, zajmują dwa pierwsze miejsca. Przeprawa Beipanjiang zawieszona jest nad rzeką Beipan na wysokości 565 m. Prace nad mostem trwały 5 lat. Na drugiej pozycji uplasował się most Siduhe. Jego przęsło wznosi się aż 496 m nad dnem doliny.