​Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez porcji kawy. Niektórzy kochają ją za smak, inni za pobudzenie, jakie daje. Tymczasem 3-5 filiżanek dziennie tego aromatycznego naparu ma inną wyjątkową właściwość - może wydłużać życie. Do takich wniosków doszedł zespół badaczy, którzy przeanalizowali nawyki ponad 40 tys. dorosłych kawoszy. Co więcej, wskazano też najlepszą porę na małą czarną. Sprawdź, kiedy najlepiej w ciągu dnia sięgać po kawę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Opracowania naukowe sugerują, że umiarkowane spożycie kawy (3-5 filiżanek dziennie) może wspierać zdrowie i zmniejszać ryzyko niektórych chorób.

Nowe analizy wskazują, że kluczowa jest także pora picia kawy - najbardziej korzystne jest spożywanie jej rano, między godz. 4:00 a południem - ze względu na lepszy sen wieczorem.

Korzyści, jakie odnotowano u porannych kawoszy to m.in. mniejsze prawdopodobieństwo chorób krążenia lub zgonu.

Kawa - dla wielu clou poranka

Badania nad spożyciem kawy prowadzone są od wielu lat przez różnorodne instytucje naukowe. Dotychczas ustalono, że sięganie po ten napój w rozsądnych ilościach może wspierać zdrowie. Wiele badań obaliło też mity związane ze zwiększaniem ryzyka rozwoju niektórych groźnych chorób przez standardowe picie kawy.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej w jednym ze swoich materiałów określiło, że optymalne dla zdrowia jest umiarkowane picie kawy, czyli 3-5 filiżanek dziennie. Takie spożycie może również przynieść korzyści w postaci potencjalnego zmniejszenia ryzyka zachorowania na niektóre choroby.

Istotna jest też pora dnia

Pojawiają się jednak nowe badania, które wysnuwają wniosek, że ważna jest też pora, o jakiej pijemy kawę. W European Society of Cardiology opublikowano opracowanie analizy nawyków ponad 40 tys. dorosłych Amerykanów. Aż 52 proc. z nich zadeklarowało, że regularnie pije kawę.

Z opracowania wynika, że korzystne było sięganie po ten napój wyłącznie o poranku - od godz. 4:00 rano do południa. U tych, którzy pili kawę w takich godzinach odnotowano największy spadek wskaźnika określającego przedwczesną śmiertelność.

Kawa tylko o poranku - korzyści zdrowotne

Ci, którzy pili kawę tylko o poranku, mieli o 16 proc. mniejsze prawdopodobieństwo śmierci z jakiejkolwiek przyczyny - w stosunku do osób, które nie sięgają po ten napój. Pośród tych osób ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia było również o 31 proc. mniejsze.

Tak duże korzyści nie zostały odnotowane u osób, które sięgają po kawę w późniejszych godzinach. Dlaczego tak jest? Głównym powodem może być lepszy sen u porannych kawoszy. Wypicie naparu o poranku sprawia, że do wieczora nie powinniśmy już odczuwać tego specyficznego pobudzenia. Jednocześnie dobry sen jest bardzo istotny w utrzymaniu dobrego zdrowia ogólnego.