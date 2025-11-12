​Ból pleców dotyka miliony ludzi na całym świecie, szczególnie tych, którzy pracują w pozycji siedzącej - według szacunków na bóle w odcinku lędźwiowym skarży się ponad 619 mln osób na całym świecie. Jednak proste ćwiczenie może przynieść ogromną ulgę. Zobaczcie, czym jest "salsa na siedząco".

Dolna część kręgosłupa, szczególnie dwa najniższe kręgi, to wyjątkowo wrażliwy fragment naszego ciała - mówi dla BBC Chris McCarthy, adiunkt fizjoterapii z Uniwersytetu w Manchesterze. 

Są najbardziej obciążone, ponieważ podtrzymują cały ciężar tułowia. Połączone z miednicą grubymi więzadłami, są stabilne, ale jednocześnie podatne na przeciążenia. To naprawdę sztywna część pleców i bardzo trudno nią poruszyć, zwłaszcza gdy mięśnie są w skurczu z powodu bólu lub napięte przez brak ruchu - tłumaczy McCarthy.

Gdy pojawia się ból, mięśnie automatycznie się napinają i unieruchamiają plecy. 

Badania pokazują, że w przypadku bólu pleców ruch jest kluczowym elementem procesu leczenia. Niestety, tworzy to błędne koło, w którym dolna część pleców staje się coraz sztywniejsza i coraz bardziej bolesna - mówi McCarthy. 

Warto więc wprowadzić choćby minimalną aktywność, nawet jeśli nie mamy możliwości, by podnieść się z krzesła. 

I tutaj pojawia się ćwiczenie, które daje naszym plecom prawdziwą ulgę - salsa na siedząco. Jego największą zaletą jest możliwość wykonania go bez wstawania od biurka. 

Jak wykonać "salsę na siedząco"?

To naprawdę proste ćwiczenie:

  • Usiądź prosto, z nogami opartymi płasko o podłogę.
  • Złącz uda, żeby były równolegle.
  • Nie ruszając ramion, wypchnij prawe kolano do przodu, a lewe lekko cofnij.
  • Potem zmień stronę - lewe do przodu, prawe do tyłu.
  • Miednica zacznie delikatnie kołysać się z boku na bok jak w salsie.
  • Ćwicz około minutę.

Jak wyjaśnia Chris McCarthy, miednica wykonuje delikatny, kołyszący ruch, który wykonujemy podczas chodzenia. Minuta co pół godziny może pomóc i dać ulgę naszym plecom.

Zespół McCarthy’ego przeprowadził pilotażowe badania z czujnikami EMG, które mierzą napięcie mięśni w plecach. Okazało się, że już minuta "salsy na siedząco" co 30 minut wystarcza, by mięśnie się rozluźniły, a ból był łagodniejszy.

Najlepsze w tym ćwiczeniu jest to, że można je robić w pracy. Nie trzeba nawet wstawać od biurka - podkreśla naukowiec.

Ćwiczenie również dla seniorów

Ćwiczenie może pomóc również osobom starszym lub z ograniczoną sprawnością ruchową. Jeśli ktoś nie może się swobodnie poruszać, ćwiczenia w pozycji siedzącej to świetny sposób na wzmocnienie mięśni - mówi Jugdeep Dhesi, geriatrka i prezes Brytyjskiego Towarzystwa Geriatrycznego.

Dodaje, że aktywność nie musi oznaczać intensywnego treningu. Wystarczy stać na jednej nodze, kiedy myjesz zęby, albo zrobić kilka przysiadów przy czajniku. Chodzi o to, żeby ruch stał się codziennym nawykiem.

"Salsa na siedząco" może wydawać się banalna, ale jej działanie potwierdzają badania. To szybki, prosty i dyskretny sposób, by zadbać o kręgosłup - zwłaszcza dla tych, którzy spędzają długie godziny przed komputerem.