​Szwecja rozdaje prywatne wyspy - ale nie dla miliarderów. Taką nietypową akcję ogłosiła Visit Sweden, czyli narodowa organizacja promująca turystykę. Kampania ma - jak podkreślają jej twórcy - pokazać "bardzo szwedzką perspektywę wolności i odpowiedzialności w kontekście natury".

Visit Sweden ogłasza konkurs: wygraj roczne użytkowanie jednej z pięciu wysp (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Luksus bez przepychu

W konkursie, który opisał portal euronews.com, można wygrać roczne prawo do korzystania z jednej z pięciu wysp: Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen lub Marsten. Nagroda przewiduje także przelot w obie strony do Szwecji dla dwóch osób. Na miejsce zwycięzcy muszą jednak dotrzeć sami - organizator nie zapewnia transportu na wyspy. Trzeba będzie wynająć kajak, łódź albo deskę SUP.

Jak przekonuje prezes Visit Sweden, Susanne Andersson, Szwecja ma więcej wysp niż jakikolwiek inny kraj na świecie, a prawdziwym luksusem jest tu cisza, spokój i bliskość natury.

"Twoja szwedzka wyspa" - ale z ograniczeniami

Choć kampania nosi nazwę "Twoja szwedzka wyspa", zwycięzca nie staje się właścicielem wyspy. Otrzyma tytuł jej oficjalnego opiekuna - z dyplomem - oraz roczne prawo do użytkowania. W tym czasie będzie można biwakować, pływać, zapraszać znajomych i korzystać z uroków przyrody.

Jest jednak haczyk. W Szwecji obowiązuje prawo powszechnego dostępu do natury, dlatego inni ludzie również mogą odwiedzać lub przechodzić przez "twoją" wyspę. Warunek jest jeden: trzeba dbać o środowisko i szanować lokalną przyrodę.

Jak wziąć udział?

Aby zawalczyć o wyspę, trzeba nagrać maksymalnie minutowy film, w którym wyjaśni się, dlaczego to właśnie my zasługujemy na tę nagrodę. Szanse może zwiększyć publikacja w mediach społecznościowych z hasztagiem #YourSwedishIsland. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 kwietnia 2026 roku, a zwycięzców wybierze jury.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich zagranicznych podróżnych powyżej 18. roku życia - z jednym wyjątkiem. Miliarderzy nie mogą brać udziału w zabawie. Organizatorzy podkreślają, że chcą na nowo zdefiniować luksus jako prostotę, ciszę i wolność w naturze - a nie materialny nadmiar.