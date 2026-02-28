Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie sobotnich ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Szef polskiego rządu poinformował, że nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni.
"Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna" - napisał w sobotę Donald Tusk na swoim koncie w serwisie X.