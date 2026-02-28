Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że na tę chwilę nie posiada informacji, aby w porannych atakach ucierpieli obywatele Polski.

Apelujemy do obywateli RP przebywających w Iranie o jego opuszczenie. Rekomendujemy również wyjazd z Libanu oraz unikanie wszelkich podróży do całego regionu, w tym do Izraela. W przypadku dalszego pogorszenia sytuacji należy liczyć się z możliwymi zakłóceniami w ruchu lotniczym i ograniczoną dostępnością połączeń - zaznaczył.

Atak na Iran

W sobotę rano Izrael, jak poinformował minister obrony Izraela Israel Kac, przypuścił "prewencyjny atak" na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził "stan wyjątkowy w całym kraju".

O ofensywnie amerykańskich wojsk poinformował z kolei prezydent USA Donald Trump. Celem amerykańskiej operacji ma być obrona narodu amerykańskiego poprzez eliminację bezpośrednich zagrożeń ze strony irańskiego reżimu.

Iran szykuje się do odwetu - ustaliła agencja Reuters. Pociski miały już zostać wystrzelone - przekazało źródło w izraelskiej armii.

Irańska agencja Mehr podała, że prezydent kraju Masud Pezeszkian przebywa w bezpiecznym miejscu.

Więcej informacji w naszej relacji na żywo: