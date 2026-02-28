"Powinniście złożyć broń albo spotka was pewna śmierć" - powiedział Donald Trump, zwracając się do członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził, że amerykańska armia uczestniczy w atakach powietrznych na Iran, dodając, że celem "jest obrona narodu amerykańskiego poprzez eliminację bezpośrednich zagrożeń ze strony irańskiego reżimu".

Donald Trump / BONNIE CASH / POOL / PAP/EPA

Najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu zbieramy w naszej relacji tekstowej na żywo . Bądź na bieżąco!

W sobotni poranek, krótko po godz. 7:00, Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły atak powietrzny na cele w Iranie. Uderzenia odnotowano m.in. w stolicy kraju, Teheranie, ale też innych miastach w środkowej, północnej i zachodniej części Iranu.

Głos w sprawie ataku na Iran zabrał Donald Trump, który w nagraniu opublikowanym na platformie społecznościowej Truth Social przyznał, że celem amerykańskiej operacji w Iranie jest obrona narodu amerykańskiego poprzez eliminację bezpośrednich zagrożeń ze strony irańskiego reżimu.

Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że Iran "nigdy nie może posiadać broni nuklearnej", a według słów gospodarza Białego Domu, Teheran próbował odbudować swój program nuklearny.

Prezydent USA stwierdził, że Iran rozwija rakiety dalekiego zasięgu, które zagrażają m.in. Stanom Zjednoczonym. Zniszczymy ich rakiety, ich przemysł rakietowy. Unicestwimy ich marynarkę wojenną - przekazał.

Zapewnił, że Stany Zjednoczone podjęły wszelkie możliwe kroki, by zminimalizować ryzyko dla swojego personelu w regionie, ale jak przyznał, "Amerykanie mogą zginąć, możemy ponieść ofiary".

Amerykański przywódca skierował także apel do członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, by złożyli broń, co sprawi, że zostaną potraktowani sprawiedliwie. W przeciwnym razie czeka ich "pewna śmierć".