Kopalnia Kittilä, największa kopalnia złota w Europie, znajduje się w fińskiej Laponii, około 150 km na północ od koła podbiegunowego. W arktycznym regionie rozwija się jeden z najważniejszych ośrodków wydobycia kruszcu na kontynencie, który w ostatnich latach przyciąga uwagę międzynarodowych koncernów górniczych i stał się jednym z europejskich hotspotów branży wydobywczej.

Największa kopalnia złota znajduje się w Finlandii / PAP

Na świecie istnieje kilka gigantycznych kopalni złota, takich jak Kopalnia Grasberg w Indonezji czy Kopalnia Mponeng w Republice Południowej Afryki. Jednak to właśnie Europa ma swoją własną, największą kopalnię złota - położoną niedaleko koła podbiegunowego.

Prospekcja złóż rozpoczęła się tam już w latach 80. XX wieku, jednak sama produkcja ruszyła dopiero w 2008 roku, czyli 22 lata później. W pierwszym pełnym roku działalności wydobyto 150 tysięcy uncji złota, co odpowiada ponad czterem tonom kruszcu.

17 lat później kopalnia nadal pozostaje największą kopalnią złota w Europie i odpowiada za znaczącą część fińskiej produkcji złota wynoszącej około 10 ton rocznie.

Tunele dostępowe mają 8 metrów szerokości, co pozwala na wykorzystanie wozów wydobywczych o ładowności do 60 ton. Eksploatacja podziemna prowadzona jest metodą wybierania długimi otworami - w układzie podłużnym w przypadku wąskich partii złoża (poniżej 5 metrów szerokości) oraz poprzecznym w szerszych strefach rudnych. Poszczególne poziomy zaprojektowano w odstępach 30 metrów od siebie (licząc od spągu do spągu).

Kopalnia Kittilä - największa i najnowocześniejsza kopalnia złota w Europie

Zakład jest zarządzany przez kanadyjską firmę wydobywczą Agnico Eagle Mines Limited. W 2020 roku kopalnia osiągnęła rekordową produkcję - ponad 6 ton złota w ciągu roku. Dane te były wówczas najwyższym wynikiem w historii kopalni.

Według szacunków z 2025 roku wartość znajdującego się w kopalni złota - około 3,4 miliona uncji - została wyceniona na ponad 100 miliardów koron przy ówczesnych cenach kruszcu. Złoże eksploatowane jest zarówno w dwóch odkrywkowych częściach, jak i w rozbudowanej części podziemnej, sięgającej niemal kilometra pod ziemię.

Po wydobyciu ruda jest przetwarzana bezpośrednio na miejscu. W zakładzie wykorzystuje się nowoczesne systemy flotacji i ługowania, a uzyskane złoto jest następnie topione i formowane w sztabki przed końcowym procesem rafinacji. Średni poziom odzysku kruszcu w kopalni wynosi około 92 procent.

Nietypowy element infrastruktury

W zakładzie przeróbczym kopalni znajduje się także schron - jest to wymóg wynikający z fińskiego prawa, które opiera się na regulacjach wprowadzonych po odzyskaniu przez Finlandię niepodległości w 1917 roku.

W ostatnich latach kopalnia została również rozbudowana. Dzięki inwestycjom zdolność przerobowa wzrosła z 1,6 miliona ton rudy rocznie do 2 milionów ton rocznie.