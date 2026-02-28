W związku z atakiem Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, PLL LOT odwołał wszystkie rejsy do oraz z Izraela. Tamtejsze ministerstwo transportu poinformowało o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju.

W związku z atakiem Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, PLL LOT odwołał wszystkie rejsy do oraz z Izraela / Shutterstock

Po tym, jak w sobotę rano Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły atak powietrzny na Iran, izraelskie ministerstwo transportu poinformowało o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju.

"Ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie (...), wszystkie rejsy PLL LOT do i z TLV w tym okresie zostaną odwołane" - napisał na platformie X rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.

Do Izraela z Polski lata także Wizz Air. Przewoźnik poinformował, że zawiesił połączenia z Izraelem oraz z innymi krajami regionu, w tym Dubajem i Jordanią.

Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina w Warszawie powiedział, że "spodziewa się, iż ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej przez Izrael odloty do tego kraju zostaną odwołane".