W holenderskiej prowincji Geldria władze postanowiły strzelać pociskami do gry w paintball do wilków. W ten sposób chcą zniechęcić je do podchodzenia do ludzkich siedzib i zapobiec oswojeniu tych dzikich zwierząt - poinformowała BBC.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Decyzję podjęto po tym, gdy w mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widać wilka spacerującego obok rodziny w parku narodowym Hoge Veluwe. Rzecznik władz regionalnych powiedział stacji DutchNews, że jeden z wilków wyraźnie starał się zbliżyć do ludzi. Aby zniechęcić wilki żyjące w Holandii do podchodzenia do ludzi, oraz by nie stały się poważnym zagrożeniem, mają być one ostrzeliwane kulkami z farbą. Wybrano takie pociski, by po trafieniu był widoczny ślad - zaznaczyła BBC.



Władze liczą, że takie działania spowodują, iż wilki nie będą podchodzić na odległość mniejszą niż 30 metrów.



Organizacja ekologiczna Faunabescherming oskarżyła pracowników parku narodowego o karmienie wilków, by - gdy zbyt się oswoją - można było zakwalifikować je jako "zwierzęta stwarzające zagrożenie" i zabić.



Nie podano jeszcze daty rozpoczęcia działań. Prowadzić je mają osoby do tego upoważnione - podkreśliła BBC.



Według oficjalnych raportów w Holandii żyje około 20 dorosłych wilków.

