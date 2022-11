Rzadki południowy nosorożec biały przyszedł na świat w parku Knowsley Safari w Wielkiej Brytanii. To największy przedstawiciel żyjących obecnie ssaków z rodziny nosorożców, zagrożony wyginięciem na skutek polowań - podaje portal bbc-co-uk.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Samica Meru urodziła młode o wadze 63 kg. Jest to pierwszy nosorożec, który przyszedł na świat w parku Knowsley Safari w Wielkiej Brytanii od 2018 roku. Cieszymy się, że mamy współudział w działaniach, które zapobiegną wyginięciu tego gatunku - mówił Chris Smart z brytyjskiego zoo.

Narodziny były miłą niespodzianką dla całego zespołu Knowsley Safari, ponieważ, kiedy minęła data porodu i nie doszło do narodzin, pojawiły się obawy, że ciąża mogła się nie rozwijać.

Termin porodu Meru minął, więc założyliśmy, że jednak nie jest już w ciąży. Nie widzieliśmy żadnych jej oznak. Dopiero w zeszły weekend przygotowaliśmy specjalny domek z głęboką warstwą słomy, aby "malec" po porodzie mógł bezpiecznie wstać - co zwykle dzieje się zaledwie godzinę później - mówił pracownik Knowsley Safari.

"Maleństwo" dołączy do reszty ośmiu białych nosorożców w tym parku.

Samica rodzi jedno młode

Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy (Ceratotherium simum) to największy przedstawiciel żyjących obecnie ssaków z rodziny nosorożców, zagrożony wyginięciem na skutek polowań. Ma dwa rogi, które są celem kłusowników. Ma przednie i tylne nogi 3-palczaste, zakończone wykształconymi kopytami. Skóra jest gruba i nieowłosiona, tworzy fałdy, co stwarza wrażenie, że zwierzę pokryte jest pancerzem. Mają słaby wzrok, ale dobry węch i słuch.

Ciąża białych nosorożców trwa od 16 do 18 miesięcy (około 490 dni). Samica rodzi jedno młode o masie 80 kg, zdolne od razu do samodzielnego życia. Karmi je przez 2 lata, a młode pozostają z matką aż do następnego porodu, co trwa zwykle 4 lata. Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku 6 lat, samce w wieku 10 lat.

Gatunek ten bliski zagrożenia wymarciem. Ma status NT w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Jeszcze w 1994 roku był to gatunek uważany za narażony na wyginięcie (kategoria VU w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych). Podgatunek Ceratotherium simum cottoni jest krytycznie zagrożony wymarciem.