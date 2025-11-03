Niezwykła podróż w czasie czeka miłośników piwa na Wyspach Brytyjskich. Edynburski browar Innis & Gunn ogłosił, że już wkrótce powstanie wyjątkowy trunek inspirowany legendarną Arctic Ale - piwem, które towarzyszyło brytyjskiej ekspedycji na biegun północny w XIX wieku. Co więcej, do jego produkcji zostanie wykorzystana… oryginalna butelka tego historycznego piwa, która przetrwała aż 150 lat.

Limitowana edycja nowego piwa trafi do wybranych lokali Innis & Gunn oraz Allsopp jeszcze w tym roku (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak donosi dziennik "Times", Dougal Gunn Sharp, mistrz piwowarski i właściciel browaru Innis & Gunn, zamierza otworzyć butelkę Arctic Ale, pochodzącą z 1875 roku. To właśnie wtedy w angielskim Burton upon Trent uwarzono specjalne, mocne piwo dla uczestników wyprawy admirała George’a Naresa. Ekspedycja, choć nie zdobyła bieguna północnego, ustanowiła rekord świata w dotarciu najdalej na północ, a Arctic Ale stało się nieodłącznym towarzyszem śmiałków, zapewniając im energię i odporność w ekstremalnych warunkach.

Arctic Ale nie zamarzało nawet w temperaturze minus 40 stopni Celsjusza

Oryginalne Arctic Ale zawiera aż 9 procent alkoholu i było sześciokrotnie bardziej kaloryczne niż współczesne piwa. Dzięki wysokiej zawartości niefermentowanych cukrów, nie zamarzało nawet przy temperaturze minus 40 stopni Celsjusza. W wiktoriańskich dokumentach opisuje się je jako ciemnobrązowy, gęsty napój - prawdziwą bombę energetyczną dla odkrywców.

Piwem należy się dzielić, szczególnie w 150. rocznicę tej niezwykłej wyprawy. To piwo zostało stworzone z myślą o przygodzie i wytrwałości, dlatego zasługuje na kolejną podróż - tym razem do szklanki - mówi Dougal Gunn Sharp.

Wersja limitowana

Współczesna wersja Arctic Ale powstanie we współpracy z reaktywowanym browarem Allsopp’s Brewery, którego współwłaścicielami są Sharp i Jamie Allsopp - potomek piwowara odpowiedzialnego za oryginalny trunek. W tej butelce kryje się romantyczna historia heroizmu, wytrwałości i odwagi - podkreśla Allsopp.

Limitowana edycja nowego piwa trafi do wybranych lokali Innis & Gunn oraz Allsopp jeszcze w tym roku. Niewielka liczba egzemplarzy butelkowanych ręcznie będzie dostępna do kupienia w ramach losowania przeprowadzonego wśród klientów.