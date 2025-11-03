Grupa badaczy zbadała, który język jest najlepiej rozumiany przez sztuczną inteligencję. Na czele znalazł się język polski. Angielski jest dopiero na szóstym miejscu.
- Język polski okazał się najskuteczniejszy w tworzeniu modeli sztucznej inteligencji według badania University of Maryland i Microsoft.
- W eksperymencie porównano 26 języków - angielski zajął dopiero szóste miejsce.
- Średnia dokładność języka polskiego osiągnęła 88 procent.
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez University of Maryland i Microsoft, spośród 26 języków polski okazał się najskuteczniejszy w tworzeniu modeli sztucznej inteligencji (AI), a angielski zajął dopiero szóste miejsce.
"Nasz eksperyment przyniósł zaskakujące i nieintuicyjne wyniki. Po pierwsze, język angielski nie wypadł najlepiej we wszystkich modelach - w rzeczywistości zajął szóste miejsce na 26 języków, gdy oceniano długie teksty, podczas gdy język polski okazał się językiem wiodącym" - napisali autorzy raportu.
Zespół badaczy sprawdził, jak kilka głównych modeli językowych sztucznej inteligencji, w tym OpenAI, Google Gemini, Qwen, Llama i DeepSeek, reagowało na identyczne dane wejściowe w 26 różnych językach.
Wyniki pokazały, że średnia dokładność języka polskiego w wykonywaniu zadań wyniosła 88 procent.
"Jak pokazuje analiza, jest on najbardziej precyzyjny pod względem wydawania poleceń sztucznej inteligencji. Do tej pory język polski był powszechnie uważany za jeden z najtrudniejszych języków do nauki. Okazuje się, że ludzie mają z nim problem, ale nie sztuczna inteligencja" - napisał Urząd Patentowy RP w poście na Facebooku.
Co ciekawe, systemy sztucznej inteligencji wykazały się dobrym zrozumieniem języka polskiego, mimo że ilość danych w języku polskim dostępnych na potrzeby szkolenia jest znacznie mniejsza niż w przypadku języka angielskiego lub chińskiego.
Dla porównania język chiński wypadł wyjątkowo słabo, zajmując czwarte miejsce od końca wśród 26 przebadanych języków.
Oto 10 najskuteczniejszych języków do wydawania poleceń sztucznej inteligencji:
- polski 88 proc.
- francuski 87 proc.
- włoski 86 proc.
- hiszpański 85 proc.
- rosyjski 84 proc.
- angielski 83,9 proc.
- ukraiński 83,5 proc.
- portugalski 82 proc.
- niemiecki 81 proc.
- holenderski 80 proc.