Grupa badaczy zbadała, który język jest najlepiej rozumiany przez sztuczną inteligencję. Na czele znalazł się język polski. Angielski jest dopiero na szóstym miejscu.

Język polski okazał się najskuteczniejszy w tworzeniu modeli sztucznej inteligencji według badania University of Maryland i Microsoft (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Język polski okazał się najskuteczniejszy w tworzeniu modeli sztucznej inteligencji według badania University of Maryland i Microsoft.

W eksperymencie porównano 26 języków - angielski zajął dopiero szóste miejsce.

Średnia dokładność języka polskiego osiągnęła 88 procent.

Więcej informacji znajdziesz na rmf24.pl.

Zaskakujące wyniki eksperymentu

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez University of Maryland i Microsoft, spośród 26 języków polski okazał się najskuteczniejszy w tworzeniu modeli sztucznej inteligencji (AI), a angielski zajął dopiero szóste miejsce.

"Nasz eksperyment przyniósł zaskakujące i nieintuicyjne wyniki. Po pierwsze, język angielski nie wypadł najlepiej we wszystkich modelach - w rzeczywistości zajął szóste miejsce na 26 języków, gdy oceniano długie teksty, podczas gdy język polski okazał się językiem wiodącym" - napisali autorzy raportu.

Zespół badaczy sprawdził, jak kilka głównych modeli językowych sztucznej inteligencji, w tym OpenAI, Google Gemini, Qwen, Llama i DeepSeek, reagowało na identyczne dane wejściowe w 26 różnych językach.

Wyniki pokazały, że średnia dokładność języka polskiego w wykonywaniu zadań wyniosła 88 procent.

Polski to pestka dla sztucznej inteligencji

"Jak pokazuje analiza, jest on najbardziej precyzyjny pod względem wydawania poleceń sztucznej inteligencji. Do tej pory język polski był powszechnie uważany za jeden z najtrudniejszych języków do nauki. Okazuje się, że ludzie mają z nim problem, ale nie sztuczna inteligencja" - napisał Urząd Patentowy RP w poście na Facebooku.

Co ciekawe, systemy sztucznej inteligencji wykazały się dobrym zrozumieniem języka polskiego, mimo że ilość danych w języku polskim dostępnych na potrzeby szkolenia jest znacznie mniejsza niż w przypadku języka angielskiego lub chińskiego.

Dla porównania język chiński wypadł wyjątkowo słabo, zajmując czwarte miejsce od końca wśród 26 przebadanych języków.

Oto 10 najskuteczniejszych języków do wydawania poleceń sztucznej inteligencji: