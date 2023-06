Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 140 krajach świata. W niektórych z nich – podobnie jak Polsce – przyjęło się, że świętowanie z pociechami odbywa się 1 czerwca. W wielu innych krajach daty Dnia Dziecka są bardzo różne.

Oficjalnie ustanowienie Międzynarodowego Dnia Dziecka związane jest z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 14 grudnia 1954 r. Podjęta z inicjatywy Indii i Urugwaju była wezwaniem do światowej społeczności, aby zwrócić uwagę m.in. na zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i dostępu do nauki. ONZ nie określiła daty obchodzenia Dnia Dziecka.

Skąd wziął się 1 czerwca jako Dzień Dziecka?

Na 1 czerwca jako Dzień Dziecka wskazała Women's International Democratic Federation - organizacja powołana w 1945 r. z siedzibą w Paryżu i przeniesiona do Berlina Wschodniego. W 1949 r. na kongresie w Moskwie WIDF wezwała do obchodzenia Dnia Dziecka 1 czerwca.

W Polsce świętowanie Dnia Dziecka 1 czerwca weszło do kalendarza od 1952 r. Do tego czasu przyjęty był - jeszcze sprzed II wojny światowej - inny termin. W polskich szkołach w okresie II Rzeczpospolitej Święto Dziecka obchodzone było 22 września - pierwszy raz w 1929 r.

1 czerwca jako Dzień Dziecka przyjął się w o.k. 50 krajach świata. Obchodzony jest w tym terminie w byłych krajach socjalistycznych, w wielu państwach afrykańskich i azjatyckich.

Dzień Dziecka przez cały rok

Także w czerwcu, ale bez stałej daty kalendarzowej, Dzień Dziecka świętowany jest w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie dzieci mają swoje święto w drugą niedzielę czerwca. Tradycja związana z tym terminem zainicjowana została przez pastora Charlesa Leonarda. W 1857 r. duchowny w drugą niedzielę czerwca odprawił nabożeństwo poświęcone dzieciom. Nazwał tę uroczystość Różaną Niedzielą, która z czasem stała się Niedzielą Kwiatową i obecnym Dniem Dziecka.

Historycznie pierwszy Dzień Dziecka świętowano w Turcji w 1920 r.

Niemal 30 krajów świata - m.in. Kanada, Dania, Finlandia, Szwecja, Hiszpania, Francja czy Izrael - wprowadziły do kalendarzy 20 listopada jako Dzień Dziecka. Nastąpiło to dla upamiętnienia przyjętej w 1959 r. powszechnej Deklaracji Praw Dziecka.

Co ciekawe, we Francji i we Włoszech tradycyjnie święto dzieci obchodzone jest także w Dniu Rodziny, które przypada 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Tego dnia dzieci dostają prezenty. W Hiszpanii tradycyjny Día del Niño przypada w drugą niedzielę maja.

Niemcy - podobnie jak Francuzi i Włosi - mają dzień dziecka dwa razy w roku. W dużej części kraju święto obchodzone jest 1 czerwca (dawna NRD), ale Kindertag przypada również 20 września. Tego dnia świętują także młodzi Austriacy i Szwajcarzy.

5 maja Dzień Dziecka wypada w Korei Południowej i w Japonii. Obecne wspólne japońskie święto dzieci Kodomo-no Hi zastąpiło wcześniejszy Dzień Chłopca - Tango-no Sekku. Tradycyjny Dzień Dziewcząt (jap. Hina-matsuri - Święto Lalek) wypada 3 marca.

W Paragwaju Dzień Dziecka wypada 16 sierpnia i upamiętnia tragiczne wydarzenia z historii kraju. Tego dnia w 1869 r. doszło do bitwy pod Acosta Ñu (Campo Grando), w której wojska brazylijskie zmasakrowały dziecięcą armię Paragwaju - zginęło 1,5-3 tys. dzieci masowo wcielanych do wojska.

W Australii dzieci świętują cały tydzień - zaczynają w czwartą sobotę października.

Filipiny ustanowiły natomiast listopad Miesiącem Dzieci.