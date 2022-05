​1 czerwca to w kalendarzu rodziców wyjątkowy dzień - Dzień Dziecka. Ale także dzieci czekają na ten dzień z niecierpliwością. Zanim jednak zasypiemy dziecko górą prezentów, warto uświadomić sobie jedno - najbardziej dla niego będzie liczył się czas spędzony wspólnie z nami. Jak sprawić, by był to wyjątkowy dzień? Oto nasze podpowiedzi.

W Dniu Dziecka pamiętajmy, by poświęcić naszemu maluchowi jak najwięcej czasu / Shutterstock

W tym roku Dzień Dziecka wypada w środę. Warto zatem zastanowić się, czy nie świętować go w weekend poprzedzający, czyli 28 lub 29 maja lub w weekend po - 4 lub 5 czerwca. Sam prezent można natomiast wręczyć 1 czerwca, w Dniu Dziecka.

Dzień Dziecka - jak go zorganizować?

W wielu miastach właśnie w weekend poprzedzający środę 1 czerwca organizowane są festyny dla dzieci. Dzień Dziecka to wspaniała okazja, by wybrać się z naszym maluchem do teatru lub kina. Jeżeli nie mamy możliwości wyjścia do kina, możemy zorganizować specjalny seans filmowy w domu. Warto wtedy przygotować ulubione przekąski dziecka. Także teatrzyk można zorganizować samemu - w rolę "aktorów" mogą wcielić się zabawki naszego dziecka.

W Dniu Dziecka warto odkryć nowy plac zabaw / Shutterstock

W ramach wspólnego spędzania czasu można też zabrać nasze dziecko do parku, w którym jeszcze wcześniej nie byliśmy. Warto też odkryć nowy plac zabaw.

W Dniu Dziecka nasz maluch może wcielić się w małego odkrywcę / Shutterstock

Świętowanie nie musi oznaczać, że wydamy mnóstwo pieniędzy. Jeżeli dopisze pogoda, koniecznie zabierzmy ze sobą koc, suchy prowiant i picie - piknik w parku, połączony z puszczaniem baniek mydlanych, grą w piłkę lub w badmintona z pewnością sprawi naszemu dziecku mnóstwo frajdy. Park możemy zastąpić też wycieczką do lasu.

Nasze dziecko z pewnością ucieszy się też, jeśli zabierzemy je do kawiarni lub restauracji, by świętować Dzień Dziecka. Pozwólmy dziecku zdecydować, co ma ochotę zjeść tego dnia - nawet jeżeli nie będzie to najzdrowsza przekąska.

Doskonałym pomysłem jest też wyjście do muzeum lub do ogrodu zoologicznego.

Jeśli mamy w domu miłośnika zabaw w wodzie, warto ten dzień spędzić na basenie lub w parku wodnym.

Dzień Dziecka to doskonała okazja do wspólnego gotowania / Shutterstock

Dzień Dziecka - jak świętować go w domu?

Jeżeli zdecydujemy się świętować Dzień Dziecka w domu, możemy ten czas poświęcić na przygotowanie potraw wybranych przez nasze dziecko. Nie przejmujmy się, że kuchnia będzie wyglądała jak po przejściu tornada - wspólne sprzątanie też może być doskonałą zabawą.

Doskonałym sposobem na spędzenie czasu są gry planszowe lub karciane. Możemy podarować naszemu dziecku nową grę i razem w Dniu Dziecka odkrywać jej zasady.

Obojętnie jaką formę aktywności wybierzemy w Dniu Dziecka, pamiętajmy - najważniejsze, by czuło, że ten dzień jest jego świętem.

Od kiedy obchodzimy Dzień Dziecka?

Dzień Dziecka został wprowadzony w 1954 roku z inicjatywy ONZ. W Polsce obchodzono go jednak jeszcze przed wojną, choć nie w czerwcu, a 22 września. Początkowo nosił nazwę "Dzień Róży", którą później zmieniono na "Kwiatową Niedzielę". Dzień Dziecka w różnych krajach obchodzony jest inaczej.

We Francji oraz Włoszech zamiast Dnia Dziecka obchodzi się Dzień Rodziny. Pieczone są ciasteczka z wróżbami, a rodzice spełniają małe zachcianki swoich pociech i obdarowują je prezentami. Dzieci przez cały dzień noszą także papierowe korony.

W Szwecji jest to dzień, w którym głośno porusza się kwestie dotyczące najmłodszych, takie jak np. szkolnictwo czy prawa dziecka.

W Japonii w Dzień Dziecka chłopcy wykonują z ojcami papierowe hełmy samurajskie, szyte są także proporce przedstawiające karpie (symbol sukcesu w życiu i odwagi), które są następnie wywieszane na dachach domostwa. Dziewczynki robią z rodzicami lalki ubrane w tradycyjne japońskie stroje, wybierają się na wystawy papierowych lalek czy teatrzyki.

W Turcji dzieci puszczają latawce, śpiewają i tańczą w strojach narodowych. Tego dnia mają także wstęp do parlamentu.