Już w najbliższą sobotę w Avenida Lounge odbędzie się kolejna edycja akcji charytatywnej "Uszyj Jasia"! To maraton wspólnego szycia poduszeczek, które będą prezentem na Dzień Dziecka dla małych pacjentów Wielkopolskiego Centrum Pediatrii.

Akcja "Uszyj Jasia" / Materiały promocyjne /

W sobotę 27 maja mieszkańcy Poznania i okolic, odwiedzający Avenidę, będą mieli okazję wziąć udział w charytatywnej akcji dedykowanej małym pacjentom z Wielkopolskiego Centrum Pediatrii polegającej na szyciu poszewek na jaśki.

"Uszyj Jasia - Poduchy do serca" po raz piąty zawita do Avenidy Poznań. Na klientów centrum będą czekały setki metrów kolorowego materiału, 10 stanowisk do szycia, pomocni instruktorzy i mnóstwo pozytywnej energii.

Akcja powstała 12 lat temu, a jej pomysłodawczynią jest Natalia Bielawska - mama jednego z dziecięcych pacjentów szpitala. Po kilkudniowym pobycie swojego dziecka w placówce, podczas wymiany pościeli, zauważyła, że poszewki na poduszki szybko się zużywają i tracą kolory. Kobieta zorganizowała grupę osób, która zajęła się szyciem pościeli. Tak narodził się pomysł akcji.

Do tej pory w całej Polsce uszyto około 20 tysięcy kolorowych poszewek, które za każdym razem trafiają do szpitali dziecięcy w różnych regionach.

Akcja "Uszyj Jasia" rozpocznie się w centrum handlowym Avenida (na poziomie +1) w sobotę 27 maja w godzinach 11-18. Każdy, kto w tym dniu odwiedzi centrum handlowe, będzie mógł dołączyć do wspólnego szycia.