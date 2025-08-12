Futrzany robot Moflin stał się prawdziwym przebojem w Japonii. Dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji potrafi rozpoznawać swojego opiekuna i rozwijać własną osobowość, reagując na sposób "wychowania". Od premiery w listopadzie sprzedano już ponad 7 tysięcy egzemplarzy, a zainteresowanie wciąż rośnie.

Moflin to najnowsze dzieło japońskiego giganta technologicznego Casio Computer Co. Robot wyróżnia się nie tylko uroczym, futrzanym wyglądem, ale przede wszystkim zdolnością do uczenia się i nawiązywania "więzi" z użytkownikiem. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, Moflin potrafi rozpoznawać swojego opiekuna oraz dostosowywać swoje zachowanie do jego preferencji. Interakcje takie jak głaskanie czy przytulanie mają bezpośredni wpływ na rozwój "charakteru" robota.

Ponad 4 miliony unikalnych osobowości

Według przedstawicieli Casio, każdy Moflin może rozwinąć się w zupełnie inny sposób. Robot posiada aż 4 miliony możliwych cech osobowości, które kształtują się w zależności od sposobu traktowania przez właściciela. Użytkownicy podkreślają, że ich Mofliny różnią się od siebie, podobnie jak prawdziwe zwierzęta domowe. Roboty wykazują indywidualne cechy, emocje, a nawet mają zmienne cykle snu.

Sukces wśród kobiet

Produkt cieszy się szczególną popularnością wśród kobiet w wieku 30-40 lat, do których był adresowany. To właśnie ta grupa docenia możliwość "wychowywania" własnego, niepowtarzalnego pupila, który nie wymaga codziennej opieki jak tradycyjne zwierzęta.

Moflin kosztuje 59,4 tys. jenów, czyli około 1,4 tys. złotych. Producent oferuje również opcjonalne usługi, takie jak czyszczenie futra, co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania. Sprzedaż przekroczyła już 7 tysięcy sztuk, a zainteresowanie produktem nie słabnie.