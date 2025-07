Soft power Chin

Chińskie władze dostrzegają w sukcesie Labubu potencjał miękkiej siły (soft power). Państwowa prasa nazwała markę "symbolem oryginalnego eksportu kultury", podkreślając rosnącą rolę Chin jako kreatora globalnych trendów. Stworek stał się symbolem rosnących wpływów kulturowych Chin. Równocześnie pojawiają się ostrzeżenia przed marketingiem skierowanym do dzieci i promowaniem zachowań kompulsywnych.

W USA działa już ok. 40 sklepów Pop Martu, a w Europie i Azji (poza Chinami) - kilkaset automatów z tymi lalkami (działających niczym automaty z przekąskami). Firma współpracuje z takimi gigantami jak Coca-Cola.

Choć analitycy ostrzegają przed przegrzaniem rynku, na razie popyt nie słabnie. Według brytyjskiego banku HSBC nowy styl konsumpcji w Chinach - nastawiony na emocje i indywidualizm - może trwale zmienić strukturę rynku.

"Labubu to coś więcej niż zabawka - to zjawisko społeczne" - ocenił cytowany przez The Wall Street Journal analityk Carlton Lai.

Inspiracją Labubu były nordyckie mity

Hongkońsko-belgijski twórca Labubu, Kasing Lung, dorastał w Holandii. Inspiracją dla jego projektów były nordyckie mity oraz własna seria książek ilustrowanych z 2015 r., przedstawiających magiczne postacie z baśniowego świata. Mimo zadziornego wyglądu Labubu w oryginalnym zamyśle to istota o dobrym sercu, której działania często przynoszą skutek odwrotny do zamierzonego.