Co najmniej 34 osoby zginęły, a ponad 210 tys. ewakuowano z powodu katastrofalnych powodzi na północy Pakistanu, szczególnie w należącej do tego kraju części Pendżabu. W mniejszym stopniu powódź dotknęła też indyjski Pendżab. Przyczyną powodzi są ulewne deszcze w regionie Himalajów.

Powódź w Kartarpur. / ARIF ALI/AFP/East News / East News

Przyczyną powodzi, które nawiedziły ten region Azji są przede wszystkim ulewne deszcze w regionie Himalajów, które spowodowały gwałtowny przybór wody w rzekach Pendżabu, czyli pięciorzecza, jak tłumaczy się nazwę tego regionu. To dopływy Indusu - Bjas, Ćanab, Dźhelam, Rawi i Satledź.

Do niebezpiecznych osunięć ziemi i podtopień doszło też między innymi w indyjskiej części Kaszmiru.

Powódź w pakistańskim spichlerzu

Najbardziej dotknięty katastrofalnymi powodziami został północno-wschodni Pakistan. Tam pod wodą znalazły się dziesiątki kilometrów kwadratowych pół uprawnych. Region ten ma status spichlerza Pakistanu. W związku z kataklizmem od początku tygodnia władze ewakuowały ponad 210 tys. osób.