W tym roku na Bliskim Wschodzie zadebiutuje luksusowy pociąg Dream of The Desert (Sen Pustyni), który wyruszy w trasę po Arabii Saudyjskiej. Tanio nie będzie - koszt dwudniowej podróży wyniesie 32 tys. złotych. Trwa przyjmowanie wstępnych rezerwacji. Pociąg pokona trasę o długości około 1300 km, łącząc Rijad z Al-Kurajjat przy granicy z Jordanią.

Już wkrótce na Bliskim Wschodzie zadebiutuje pierwszy luksusowy pociąg - Dream of the Desert.

To efekt współpracy saudyjskich kolei, Ministerstwa Kultury, Saudyjskiego Urzędu Turystyki oraz włoskiej firmy Arsenale, znanej z projektu La Dolce Vita Orient Express.

Dream of the Desert zaoferuje 31 apartamentów, w tym dwa prezydenckie, dla maksymalnie 66 pasażerów.

Skład tworzy 14 zabytkowych włoskich wagonów, które zostały odnowione przez architektkę Aline Asmar d’Amman. Wnętrza wyróżniają się luksusowym wykończeniem, drewnianymi zdobieniami i elementami inspirowanymi saudyjską kulturą.

Pociąg pokona trasę o długości około 1300 km, łącząc Rijad z Al-Kurajjat przy granicy z Jordanią. Podczas podróży pasażerowie będą mogli podziwiać pustynne krajobrazy i zwiedzać obiekty wpisane na listę UNESCO, m.in. Królewski Rezerwat Przyrody im. Króla Salmana bin Abdulaziza oraz ryty naskalne w Jubbah.

Ruszyły już wstępne rezerwacje. Ceny są wysokie - dwudniowa podróż to koszt od 32 tys. zł za kabinę, a trzydniowa od 64 tys. zł.

Zapowiedziany pierwotnie jeszcze w 2024 roku, Dream of the Desert będzie pierwszym luksusowym pociągiem, który zadebiutuje na Bliskim Wschodzie.

Jego uruchomienie jest efektem kooperacji saudyjskich kolei, Ministerstwa Kultury (MOC) i Saudyjskiego Urzędu Turystyki (STA), które nawiązały współpracę z Arsenale, włoską firmą stojącą za La Dolce Vita Orient Express - pociągiem oferującym wysokiej klasy jednodniowe i dwudniowe podróże po słonecznej Italii.

W Dream of the Desert znajdzie się 31 apartamentów, w tym dwa prezydenckie, mieszczące maksymalnie 66 pasażerów. Posiada on 14 zabytkowych włoskich wagonów, które zostały przeprojektowane przez architektkę Aline Asmar d’Amman oraz jej studio Culture in Architecture.

Wnętrza wyróżniają misterne drewniane dekoracje, bogato zdobione tapicerki, subtelne oświetlenie i detale inspirowane saudyjską kulturą. W pociągu znajdą się dwa wagony restauracyjne, serwujące zarówno tradycyjną lokalną kuchnię, jak i potrawy międzynarodowe. Pasażerowie mogą liczyć na pomoc lokajów i całodobową obsługę pokoju.

Trasa pociągu

Pociąg będzie kursował na trasie o długości około 1300 km, łącząc stolicę kraju Rijad z miejscowością Al-Kurajjat przy granicy z Jordanią. Organizatorzy obiecują możliwość podziwiania zapierających dech w piersiach pustynnych krajobrazów, oferując przy tym wycieczki fakultatywne ze zwiedzaniem kultowych obiektów znajdujących się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Turyści podziwiać będą m.in. Królewski Rezerwat Przyrody im. Króla Salmana bin Abdulaziza czy wpisane na listę UNESCO ryty naskalne w Jubbah.

Ruszyły wstępne rezerwacja. Koszt podróży zwala z nóg

Niedawno ruszyło przyjmowanie wstępnych rezerwacji. Jak można się domyślić, za przejażdżkę trzeba będzie słono zapłacić. Trzydniowa, najbardziej rozbudowana trasa kosztuje od 64 tys. zł za kabinę. Opcja dwudniowa - od 32 tys. zł. Projekt Dream of Desert jest częścią strategii Saudi Vision 2030, która ma na celu przekształcenie Arabii Saudyjskiej w globalne centrum turystyczne i zmniejszenie zależności gospodarki od ropy naftowej.