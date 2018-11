W piątek (23.11) miała odbyć się sesja kwalifikacyjna do sobotnich (24.11) zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jednak jak to zwykle bywa, na skoczni położonej niedaleko Kuusamo zawody trzeba było przełożyć… Powód? A jakże, ten sam - wiatr.

Z powodu zbyt silnego wiatru zostały odwołane kwalifikacje do zawodów Puchara Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 142 w Kuusamo / PAP/Grzegorz Momot /

Można powiedzieć, że tradycją stało się już, że konkursy na skoczni w Ruce która leży niedaleko Kuusamo zawsze odbywają się z problemami. Z powodu silnego wiatru, który momentami w porywach wiał nawet 13, 14 merów na sekundę, zdecydowano się trening i kwalifikacje przełożono na sobotę. Polscy skoczkowie nie opuścili swoich pokoi, ponieważ cały czas byli w łączności z częścią sztabu, który na bieżąco przekazywał im informacje o sytuacji na obiekcie. Oczywiście rozgrzewali się oni w razie, gdyby w pośpiechu trzeba było jednak skakać.

Adam Małysz, z którym rozmawiałem po odwołanych piątkowych kwalifikacjach sam podkreślał, że pamięta zawody, w których rano obywały się kwalifikacje, potem była przerwa obiadowa, a następnie konkurs. W Kuusamo bardzo często to się zdarza. A jeżeli już wiatr pozwoli rozegrać konkurs, to zdarzają się tragiczne upadki, jak ten Thomasa Morgersterna w 2003 roku.

Wiatr w Ruce krzyżuje jednak plany nie tylko skoczkom, ale też np.: kombinatorom norweskim, którzy też w piątek nie trenowali. Tutaj na obiekcie Rukatunturi o pierwsze punkty w tym sezonie pucharu świata będą walczyć kombinatorzy norwescy oraz odbędą się też zawody w biegach narciarskich.

Te ostatnie wzbudzają szczególne zainteresowanie, ponieważ po raz pierwszy po dyskwalifikacji wystartuje w nich Therese Johaug. Na lotnisku na opóźniony samolot z Helsinek, którym przyleciała Norweżka czekał tłum dziennikarzy. Mówi się, że zawodniczka tutaj w czasie zawodów ma być wygwizdana. Po Johaug jednak nie widać przejęcia tą sytuacja, bo już nawet opuszczając samolot fińskich linii lotniczych chętnie pozowała fotoreporterom.